休日はあるのになんとなく疲れがとれず、悩んでいる人はいませんか？ 精神科医Tomy先生は「休み上手になれば人生がラクになる」と語り、心身を回復させる休み方をマスターすることを勧めています。今回は、精神科医Tomy先生の著書『精神科医Tomyがやっているほぐれる休み方』から一部を抜粋し、先生自身が実践している休み方のヒントをご紹介します。

【書影】Tomy先生の心と体がほぐれる休み方指南。精神科医Tomy『精神科医Tomyがやっているほぐれる休み方』

せっかくの休日、苦手な人に会わないといけない……

こういう状況って、誰しも経験しますよね。でも、いくら苦手な相手でも、露骨に敵対したり無視したりするのは避けたほうがよいでしょう。モラルやマナーとしてもよくないですし、敵対的な態度をとるとこちらも居心地が悪くなりますからね。

とはいえ、過度に親しげに振る舞うと、相手に誤解を与えたり、面倒な状況を招いたりします。「つかず離れず」くらいの距離感を保つのが理想的ですね。

大切なポイントは、挨拶や笑顔はきちんと装備すること。でも、心理的距離はある程度取ることです。具体的には、本音を見せず、深い話をしない。どうでもいいような会話をするぐらいがいいんですね。

そのために必要な行動として、次の2点を意識してみてください。

相手に「この人とは合わない」と感じてもらう

（1）会話を広げない

会話が広がらない人って、一緒にいてもちょっと居心地が悪くないでしょうか？ そういうキャラクターを意図的につくると、相手も「居心地が悪い」と思って関わらないようにしてくれる可能性が高くなります。質問されたら、なるべく簡潔に一言で答え、話を広げないようにしましょう。

たとえば、「これ好きですか？」と聞かれたら、「はい、好きです」と答えて終わりにする。苦手なら、「ちょっと苦手ですね」で終わりです。これは「はい／いいえ」で答えられるクローズドな質問ですが、「何が好きですか？」のようにオープンな質問の場合も同じように答えればいいのです。

たとえば「そばが好きです」と答える。普通はこのあとに、「そばって香りもいいし、カロリーも低いですから……」などと余計な言葉を付け足したくなりますが、そこはニコニコして何も言わない。すると毎回相手が質問しなければいけないので、相手がアナタとの会話を「つまらない」と感じるようになり、自然と距離が生まれます。

（2）一対一の状況を避ける

一対一だとどうしてもコミュニケーションを取らざるを得ず、ストレスが増します。たとえば、苦手なお義母さんに子どもを預ける場合、必ず配偶者同伴で訪問する、または義父もいるリビングで過ごすなどです。他の人がいると、会話が分散し、苦手な相手との直接的なやり取りを減らせます。

他にも方法はいろいろありますが、まずこの二つをしっかり実行するだけで、相手も「この人とは合わない」と感じてくれることでしょう。結果として、相手からも2人きりで過ごす時間を避けるようになるかもしれません。合わない相手に対して一番いいのは喧嘩することではなく、相手が避けてくれることなんです。ぜひ実践してみください。

何もしたくない休日の自分の認め方

誰にでも、すべてが面倒くさく感じられ、誰とも会いたくないときってありますよね。一時的にそうなる人もいるし、普段からそういうモードに陥りがちな人もいるでしょう。そんなとき、どうすれば心と体のバランスを保ちながら、自分らしく過ごせるのでしょうか。

大切なポイントは二つです。

一つは「動かないことを許す」こと、もう一つは「『最小限の行動』を続ける」ことです。それぞれについて見ていきましょう。



（1）動かないことを許す

こういうときは、体や心が休息を求めているサインなのです。だからそれに素直に従っていいんです。無理に「何かしなきゃ」「誰かに会わなきゃ」と自分を奮い立たせようとすると、かえってエネルギーを消耗してしまいます。結果、疲弊感が増し、次に動くための気力がますます失われてしまいます。だからこそ、面倒くさいときは「今は動かなくていい」と自分に許可を与える。

誰かに会う必要も、予定を詰め込む必要もありません。ずっと引きこもっていると、自然と「そろそろ誰かに会いたい」「何かやってみたい」という気持ちがむずむずと湧いてくるものです。そのタイミングで動けばいいのです。

（2）普段から「最小限の行動」を続ける

物事って0から1に持って行くときが一番大変なのです。一方で1から2は案外動きやすい。完全に「ゼロ」の状態、つまり何もせず、誰とも関わらない生活を長期間続けると、いざ動きたいと思ったときに、始動しにくくなります。面倒くさいときでも「最小限の行動」を続けることが、大切です。

この「最小限の行動」とは、日常生活の中で無理なくできる小さな習慣のことです。たとえば、毎朝の散歩、軽い挨拶、簡単な家事、あるいは仕事の最低限のタスクをこなすこと。こうした小さな行動は、エンジンをアイドリング状態に保つようなものです。

私は犬を飼っているのですが、一日2回散歩を続けることで、何もない日や面倒に感じる日も、そこそこ活力を保てているように思います。また、スポーツジムに通う習慣があるので、たとえ「今日は運動する気分じゃない」と思っても、風呂だけでもと思ってジムに行ってしまいます。10％でも20％でもいいから、日常の中で小さな動きを続けることが、大切なのです。

「すべて面倒くさい、誰にも会いたくない」と感じるときは、自分の心と体の声に耳を傾ける。しかし、完全に停止はしない。そのバランスを取るのが、一番の処方箋ということになります。具体的には「すべて面倒くさい、誰にも会いたくない」という気持ちを受け入れ、同時に、日常生活の中で小さな行動を続けることで、心と体のエンジンを温めておく。これでだいぶ過ごしやすくなると思います。

※本稿は、『精神科医Tomyがやっているほぐれる休み方』（大和書房）の一部を再編集したものです。