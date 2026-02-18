おもてなしや気づかいを身に着けたいと考えている方も多いのではないでしょうか。皇室・VIPフライトに乗務した経験を持つ一般社団法人ファーストクラスアカデミー 代表理事の香山万由理さんは「『おもてなし』はモラルやマナーといった土台があってこそ成り立っている」と話します。そこで今回は、おもてなしの土台となるモラルやマナーについて、香山さんの著書『ふるまいひとつで仕事も人生もうまくいく 気づかいの神さま』をもとに解説をしていただきました。

【書影】皇室フライトを経験している乗務員だからこそ伝えられる「おもてなし」の本当の身につけ方。香山万由理『ふるまいひとつで仕事も人生もうまくいく 気づかいの神さま』

不快感はすべてを台無しにする

ある知人が、SNSで話題になっていた人気の飲食店を訪れた際のこと。猛暑の中、1時間以上も外で並んだそうです。

行列は道路にはみ出すほどで、スタッフが出てきて「広がらないでください」「静かにしてください」と注意していました。安全や近隣への配慮は当然ですが、口調が強く、表情も険しく、注意というより叱責のように感じたそうです。

ようやく入店の順番がきたときも、「お待たせしました」などの声かけはなく、無言で席に案内されたそうです。美味しい料理を楽しみにしていた分、接客に対する違和感が強く残ったようです。

お店側も忙しい中で対応しており、大変な状況だったことは想像に難くありません。ただ、そうした場面でこそ「暑い中ありがとうございます」などのひと言があるだけで、お客様の印象は大きく変わります。

どんなに話題になっていても、実際に足を運んだときの体験がそのお店の評価に直結します。味と同じくらい、接客の印象も大切だと感じさせられる出来事でした。

マナーとは、何か。それは、相手に不快感を与えないようにすること。不快な状況、状態をどう取り除けばいいのかを考え、それを形で表現したものです。別の見方をすれば、相手にとって心地よい状況、状態を提供することです。

あいさつで印象は180度変わる

あいさつはすべてのはじまり。これは、誰もが知っていることです。動物でもお互いのニオイを嗅ぎ合って、存在をまず確かめています。人間も同様、あいさつをすることで、今目の前に「あなた」がいること、「わたし」がいることを認識していますよ、という気持ちを、あいさつで表現しています。

人間が一番されてツラいのは無視をされることです。

目の前に確かに存在しているのに、無視をされたら、存在そのものが否定されたかのように感じます。お店に入ったのに、「いらっしゃいませ」のひと言がなかっただけで、不快感を覚える人が多いのは、自分の存在を無視された、または認識していても軽んじられたような気分になるためです。

あいさつには、「相手の心を開き、相手の心に近づく」という目的があります。

人間を含めた動物には、防衛本能があるため、まずあいさつをすることで相手に近づき、危険かどうか、危害を加えてくる可能性がないか無意識に確認しています。

学校や会社で「気持ちの良いあいさつをしよう」「大きな声であいさつをしよう」と何度も言われすぎて、とりあえずあいさつすればいいんでしょ？ と思っている人がいるかもしれません。

あいさつをしないよりは良いですが、とりあえずあいさつするだけでは、相手の心を開くことも、相手の心に近づくこともできません。あいさつは、ただすればいいのではなく、気持ちよくあいさつすることが大切です。

社会人こそあいさつを大切にしたい理由

なぜ、気持ちよくあいさつすることがそれほど重要なのでしょうか。

それは、初対面のときやビジネスの場では、自分の人柄を知ってもらうための時間はないからです。



（写真提供：Photo AC）

会ってすぐに、お互いの人生観を語ることはしませんよね。人柄を知ってもらう前に、まず「人あたり」の良さが重要です。

あいさつがあるかどうか、そして、状況に合った好印象を与えるあいさつをしているかどうかで、人あたりの良さを感じ取っています。

「あたりがキツい」と感じたら、その相手に対して、警戒心や恐怖心を感じるものです。あいさつを最初にし合うことで、無意識にお互いの距離感をはかっています。

気持ちのよいあいさつとは、その場の状況や相手の気持ちに寄り添ったあいさつです。

明るく元気にあいさつすることは基本ですが、状況に応じては小さな声であいさつしたほうが良い場合や、会釈だけのほうが良い場合もあります。

こんな話を聞いたことがあります。Bさんは休日にご家族で買い物をしていたそうです。ひょんなことから家族で喧嘩になり、言い争っているまさにその最中に、職場の部下が「Bさん、こんにちは。今日はお買い物ですか」とあいさつをしてきたそうです。

Bさんは、このタイミングであいさつに来られて非常に気まずかったと話していました。わざわざあいさつに来てくれたのは良い心がけだと思うけど、ここは見て見ぬふりをしてほしかったなあと本音を漏らしていました。

気持ちの良いあいさつをするためには、観察力と想像力を持つことです。どのようなあいさつをするのがふさわしいか、使い分けることができたら上級者です。

神ポイント

・あいさつとは「私はあなたを害しません」という人間社会における最初の儀式である

・あいさつ一つで「この人と仕事をしたいか」は決まっている

マナーができていない人は、自己中な人？

マナーができていない人に共通しているのは、「自分がこれをされたら嫌だな」という想像をしていないということです。

たとえば、人と会う前ににんにく入りのものを思いっきり食べてしまう……。今日はスタミナをつけたいからにんにくパワーを注入！ という気持ちもよくわかります。しかしその直後に、商談が入っていたとしたら、相手は商談どころか、ブワーッとニオってくるにんにく臭にやられて集中できないのではないでしょうか。

口臭に気を付けて、ニオイのきついものは人と会う直前には食べない、歯磨きやマウスウォッシュをするというのも、相手への思いやりを体現したマナーなのです。自分はにおわないから気づかない、というのは無意識のマナー無視につながります。

メールにも、マナーがあります。たとえば、メールの定型文として、冒頭のあいさつに「いつもお世話になっております」を入れます。しかしながら、そんな決まりきったあいさつは不要とばかりに、いきなり用件から書く、という方がいらっしゃいます。

自分自身はあいさつがなくても気にならないという考えのもと、冒頭のあいさつを省いているのですが、メールを受け取った相手も同じ考えとは限りません。

マナーとは、相手に不快感を与えないこと、相手に心地よい状態・状況を提供することですが、個人個人で、気になることと、気にならないことが違いますよね。「私は気にする」「俺は気にしない」と、個人の価値観に委ねていると基準があいまいになってしまい、身動きが取れなくなってしまいます。

そこで、この価値観のバラつきを統一させるために、「ビジネスマナー」「テーブルマナー」「冠婚葬祭マナー」「劇場マナー」といったものが生まれました。

形式ばったマナーが横行しているので、「マナーなんていらない」「マナーなんてくだらない」と言ってしまう人がいるのも気持ちはわかりますが、マナーとは多くの人が気持ち良い行為だと感じるものを抽出して、形にしたものです。

ですから、ビジネスマナーを完璧にやっている人は、「堅苦しい」と思われることはあっても、「無礼だ」と不快感を覚える人はいないのです。

自分の感じ方を優先させ、自己中心的な価値観で行動するよりも、多くの人が気持ちが良いと感じる行為をしたほうが、結果的に自分が得をします。

※本稿は、『ふるまいひとつで仕事も人生もうまくいく 気づかいの神さま』（PHP研究所）の一部を再編集したものです。