ＮＨＫ・Ｅテレ「おかあさんといっしょ」の歌のお兄さんとして活躍した「だいすけお兄さん」こと歌手の横山だいすけが、コスプレショットで受験生にエールを送った。

横山は１８日までに自身のインスタグラムを更新。「受験生のみんなーーーげんきーー！？準備はできたかな？忘れ物はないかな？エレベーター呼んでおいたよ」と記し、胸に「だ」と書かれたスーパーマンのようなコスプレ姿でエレベーターの入り口に立つショットをアップ。

「自分に自信をもっていってらっしゃい 筋肉は裏切らない ここまで頑張ってきた道のりも裏切らない。全力でやった結果には必ず意味があるんだ。できる！君ならできる！！！もう一回言おう。できる！君ならできるーーーー！！！！さぁ未来に向かっての一歩、気をつけていってくるんだよ！元気がほしいお友達ー！！届けーーーーとびっきりの元気パワーーーー！だいすけお兄マン」とつづった。

この投稿には、「朝から元気もらえました」「わー！ありがとうございます だいすけお兄さんを見て育った息子と、育てたわたくし。本日、千葉県公立高校の入試、送り出しました！今日まで本人頑張りました。陰ながら、体調管理、メンタルのサポート、母も大変でしたぁ…。だから、パワーもらえて、嬉しいです」「受験生じゃないけど元気もらったよ」「だいすけお兄さんからの応援ならなんでも頑張れる！」「わぁ〜お兄マンだぁ〜」「目が覚めました！」「今週試験がある上の子に投稿見せます」「かわい〜い！」などのコメントが寄せられた。