ダウ平均は小幅続伸 イラン情勢で上下動 ＩＴ・ハイテク株は上値重い＝米国株概況
NY株式17日（NY時間16:24）（日本時間06:24）
ダウ平均 49533.19（+32.26 +0.07%）
S＆P500 6843.22（+7.05 +0.10%）
ナスダック 22578.39（+31.72 +0.14%）
CME日経平均先物 57150（大証終比：+540 +0.95%）
きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は小幅に続伸。通常取引開始直後は上昇して始まったものの、すぐに下げに転じた。イラン情勢が混沌としており、米株式市場を圧迫している。ただ、その後は買い戻しも入りプラス圏に再浮上。
米国とイランの２回目の協議が本日ジュネーブで行われたが、米当局者はこの協議で進展があったとし、イランの交渉団は２週間以内に新たな提案を用意して協議のテーブルに戻ってくる予定だと述べた。
ただ、ＩＴ・ハイテク株の上値は重かった。連休前は一服していたものの、ＡＩの進展に伴う事業への懸念がソフトウエア株などに広がっているほか、マグニフィセント７の一部も売りが優勢となった。ＡＩ関連の巨額の設備投資回収への懸念は根強くあるようだ。本日はメモリ株も下落。
ストラテジストからは「強気相場は一服し、破壊ヒステリーの相場に移行した」との指摘が出ていた。既存のビジネスモデルや業界が破壊されるとの恐怖が過度に織り込まれ、株価が極端に動く相場を意味する。
週ベースでダウとＳ＆Ｐ５００は直近５週中４週下落しており、ナスダックは５週連続で下落。２２年以来の長さとなっている。
先週金曜日の米消費者物価指数（ＣＰＩ）は予想を下回っていたが、今週は明日にＦＯＭＣ議事録、金曜日にＧＤＰ速報値とＰＣＥ統計が公表される。アナリストからは「今週の注目点は、ＦＲＢのコミュニケーションとインフレ指標を中心としたマクロの安定性が注目される」との声も出ている。先週金曜日の米ＣＰＩを受けて短期金融市場では、年内２回以上の利下げが織り込まれているが、それらの指標がその期待を正当化するか注目される。
決算ではウォルマート＜WMT＞を皮切りに、小売りの１１－１月期がスタートする。
オキュラー・セラピューティクス＜OCUL＞が大幅安。同社が先週末に、滲出型加齢黄斑変性を対象とする第３フェーズ優越性試験「ＳＯＬ－１」のデータを本日公表したが、期待に届かなかったとして失望売りが強まっている。
パラマウント・スカイダンス＜PSKY＞が上昇。同社による修正提案を受けて、ワーナーブラザース・ディスカバリー（ＷＢＤ）＜WBD＞が売却交渉の再開を検討していると報じられたことを受け上昇。
クルーズのノルウェージャン＜NCLH＞が上昇。アクティビスト（物言う株主）のエリオットが同社株を１０％超取得したと伝わった。
医療機器のマシモ＜MASI＞が大幅高。同業のダナハー＜DHR＞が、約１００億ドルで同社買収に近づいていると伝わった。
エアロバイロンメント＜AVAV＞が上昇。アナリストが投資判断を「買い」でカバレッジを開始した。目標株価は３１０ドルと先週末終値よりも３１％高い水準。足元の株価の弱さは買いの好機と指摘している。
イスラエルの海運、ジム・インテグレーテッド＜ZIM＞が大幅高。ドイツのハパックロイド社が同社を買収すると発表した。１株３５ドルの現金による買収で合意し、イスラエル当局の承認が条件となる。先週末終値よりも５８％高い水準。
決済サービスのファイサーブ＜FISV＞が上昇。アクティビスト（物言う株主）のジャナが同社の大株主となり、同社に変革を求めている。
