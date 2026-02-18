米１０年債利回りは小幅上昇 終盤にプラスに転じる＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回りは小幅上昇 終盤にプラスに転じる＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:29）（日本時間06:29）

米2年債 3.433（+0.025）

米10年債 4.056（+0.008）

米30年債 4.688（-0.007）

期待インフレ率 2.275（-0.016）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは小幅に上昇。序盤は低下して始まったものの、終盤にプラスに転じている。最近の利回り低下が勢いを失いつつあることを示唆した。投資家は、景気がＦＲＢによる一段の利下げを正当化するほど減速しているかどうかを見極めている。



市場では年末までに０．２５％の利下げが２回実施されることを完全に織り込んでいるが、次回利下げの時期を探る手掛かりとして、明日発表の１月開催分のＦＯＭＣ議事録に注目が集まっている。



２－１０年債の利回り格差は+６２（前営業日：+６４）に縮小。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

