山田洋次監督（94）が17日、第68回ブルーリボン賞 授賞式に出席。3度目の監督賞受賞に対する思いを語りました。

ブルーリボン賞とは、映画に取り組む姿勢や人柄などをスポーツ新聞の記者が選考する賞。授賞式では、前年度の主演賞受賞者が司会を務めることとなっていて、今回は山口馬木也さん（53）と河合優実さん（25）が司会を務めました。

山田監督はこれまで『なつかしい風来坊』と『運が良けりゃ』、『幸福の黄色いハンカチ』で監督賞を受賞。今回、約48年ぶりに映画『TOKYOタクシー』で3度目の監督賞を受賞しました。ステージ上で山田監督は「（監督賞を）最初にもらったのが60年前ですからね。まだここにいらっしゃる方、みんな生まれていない。そのときに僕は初めて監督賞をもらって、信じられない思いでね。この舞台に立った日のことをよく覚えています」と当時を振り返りました。

また、「この監督賞は本来ならば、本筋ならば李くんが持ってるべき賞なんだろうけど、長い間よく頑張ったなっというそういう思いも込めて僕にくださったんであろうというふうに思います。この年になってこういう賞をもらうっていうのは、なかなかないことなんだろう。とても幸運だったなって改めてスタッフの皆さんと一緒に喜びを味わいたい」と喜びをかみしめました。

さらに、作品賞を受賞した映画『国宝』について聞かれると「劇映画っていうのはドラマによって構築されているんですね。ドラマのとらえ方が曖昧だと映画も弱くなる」とコメント。そして、「『国宝』なんかは長い映画ですけど、飽きずにいられるというのはドラマのとらえ方がしっかりしているわけですよね」と語り、「僕はとっても尊敬しています」と絶賛しました。