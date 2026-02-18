サウジ勢3傑がACLE西地区“トップ4”に勢揃い!! 16強でアルヒラルvsアルサッドの強豪対決
AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)は17日、西地区のリーグステージ最終節2日目を行い、アルイテハド(サウジアラビア)がアルサッド(カタール)を4-1で破った。この結果、アルイテハドは4位でリーグフェーズを終え、サウジアラビア勢の全3クラブがラウンド16第2戦をホーム開催できる“トップ4”に揃った。
アルイテハドは今冬、FWカリム・ベンゼマ(アルヒラル)とMFエンゴロ・カンテ(フェネルバフチェ)が他クラブに移籍したが、新たに加入したモロッコ代表FWユセフ・エン・ネシリ(←フェネルバフチェ)がACLEで2試合連続ゴール。前節アルガラファ戦でハットトリックを記録していたアルジェリア代表MFフセム・アワールも得点を決め、西地区“トップ4”入りを決めた。
サウジアラビア勢は過去4度のアジア制覇を誇るアルヒラルが首位、前回王者のアルアハリ・サウジが2位でリーグフェーズを終えており、トップ4に全3クラブが出揃う形となった。ベスト8以降のファイナルステージは昨季に続いてサウジアラビアのジッダで開催。同じく出場全3クラブが東地区“トップ4”入りを決めている日本勢にとっては厄介なライバルになりそうだ。
なお、西地区ではその他、3位のトラクター(イラン)、5位のアルワフダ(UAE)、6位のシャバブ・アルアハリ(UAE)、7位のアルドゥハイル(カタール)、8位のアルサッドが8強入り。ラウンド16ではアルヒラル対アルサッドという前回ファイナルステージ組の強豪対決が実現するほか、アルアハリ・サウジ対アルドゥハイル、トラクター対シャバブ・アルアハリ、アルイテハド対アルワフダが対戦し、勝者がファイナルステージに進む。
西地区の順位は以下のとおりとなっている。
1.アルヒラル(22)+11
2.アルアハリ・サウジ(17)+12
3.トラクター(17)+8
4.アルイテハド(15)+13
5.アルワフダ(14)+4
6.シャバブ・アルアハリ(11)0
7.アルドゥハイル(8)0
8.アルサッド(8)-4
-------------------------------------------
9.シャルジャ(8)-8
10.アルガラファ(6)-14
11.アルショルタ(5)-14
12.ナサフ(4)-8
