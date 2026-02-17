セント マイケルがバウンティーハンター、タトゥーアーティスト ココ・スター・シムズとのコラボアイテムを発売

細川雄太とカリ・デウィット（Cali DeWitt）が手掛ける「セント マイケル（©SAINT Mxxxxxx）」が、2026年春夏コレクションから、「バウンティーハンター（BOUNTY HUNTER）」とタトゥーアーティスト「ココ・スター・シムズ（Coco Star Sims）」それぞれとコラボレーションしたアイテムを発売する。2月21日から全国の正規取扱店舗で販売する。両者ともセント マイケルとのコラボは初となる。

バウンティーハンターとのコラボは、同ブランドを象徴するアイコンキャラクター「SKULL KUN」をセント マイケル仕様にアレンジして刺繍したバーシティージャケット（30万8000円）や、アナーキーマークを落とし込んだロングスリーブカットソー（4万8400円）、ボーンモチーフに蓄光加工を施したロングスリーブカットソー（5万1700円）などのアパレルアイテムのほか、ニットキャップ（2万8600円）やソックス（6600円）、ライターケース（4400円）といったアクセサリーをラインナップ。

ココ・スター・シムズは、オーストラリア・メルボルン出身で現在は東京を拠点に活動するタトゥーアーティスト。独創的かつエッジィな表現を特徴とし、これまでにも多くのブランドと協業してきた。今回、コラボのために描き下ろしたアートワークと、セント マイケルのヴィンテージ加工を融合させたフーディー（10万5600円）を用意する。

◾️フォトグラファー RK：公式インスタグラム