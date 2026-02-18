この記事をまとめると ■2025年4月1日から新基準原付制度がスタートしている ■新基準原付制度では最高出力4.0kW以下であれば125cc以下まで原付として認められる ■排気量が大きくなったことにより新基準原付は従来の原付よりも価格が上がっている

125ccまで原付バイクとして認められるようになった

2025年4月1日、いわゆる「新基準原付」の制度がスタートしています。簡単にいうと、原付一種と呼ばれるバイクのレギュレーションが排気量50cc以下に加えて、最高出力4.0kW以下であれば50cc超125cc以下まで認められるようになりました。そして、新基準に合致している125cc以下の原付バイクについては従来通りに原付免許もしくは四輪の普通免許で運転できるというルールへの変更です。

その背景には、ますます厳しくなる排ガス規制を50ccの小排気量エンジンでクリアするのが難しいということがあります。クリーンな排ガスを実現するためには、排気量の余裕がほしいというメーカーの希望に応えた制度変更といえます。

というわけで、2025年秋からは50ccの原付バイクは新車マーケットから基本的に消えています。現時点では、ホンダが既存の110ccモデルをベースに新基準原付を生み出していますが、徐々に他メーカーも追従していくことでしょう。

排気量が大きくなったことで排ガスがクリーンになり、発進トルクの余裕も増えたといいますから、いい事尽くめに思えますが、排気量アップした新基準原付は従来の原付バイクに比べて、価格が上昇するという大きな問題があります。

具体的に、ホンダ・スーパーカブを見てみましょう。従来の50ccモデルが24万7500円だったのに対して、新基準原付では34万1000円と10万円近く値上がりしているのです。エンジン排気量が増えただけでなく、新基準原付ではフロントABSも標準装備になるなど安全性も向上していますが、これほどの値上がりは想定外というユーザーも多いのではないでしょうか。

しかも、新基準原付になっても最高速度は30km/hに制限されていますし、二段階右折やふたり乗り禁止といった原付バイクの交通ルールはそのままです。環境性能という社会的な意義はありますが、ユーザー的にはさほどメリットがないまま価格が上がっただけともいえます。

「こんなことなら安価な50cc原付が売っていた時代に買っておかばよかった」と感じてる原付ファンも少なくないでしょうが、それ以上に注目するのは日常的に利用する保管場所や駐輪場の問題です。

原付バイクは、原動機付自転車であり、集合住宅や公共施設などでは“駐輪場”に置くのが基本となります。それは慣習だけでなく、自転車法（自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律）によって定められています。

利用している駐輪場が「自転車および原付一種のバイクに限る」というルールになっていれば、新基準原付（＝原付一種）を置くことに何の問題もありませんが、利用できる車両が「自転車および50cc以下のバイクに限る」となっていると大問題となります。新基準原付は50cc以上のエンジンを積んでいるため、これまで利用できていた駐輪場が使えなくなる可能性があるからです。

排気量が上がったことでさまざまな問題も発生している

駅に隣接した駐輪場などでは、もともと125cc以下の原付二種バイクまで対応しているケースもありますし、公共的な駐輪場では新基準原付に対応することが予想できます。そうした駐輪場を使っているのであれば新基準原付であってもスムースに利用できます。

しかし、集合住宅などで「自転車および50cc以下のバイクに限る」といった条件になっていて、それをタテに新基準原付の利用をとがめるような住人が出てくると大変なことになるでしょう。マンションの管理規約を変える必要が出てきますが、わずかなユーザーしかいない新基準原付のために、その手間をかけるコンセンサスが取れるとは思えません。

新基準原付への買い替えを促進するのであれば、「自転車および50cc以下のバイクに限る」という条項を、「自転車および原付一種のバイクに限る」と読み替えるような政府のキャンペーンが必要となるのではないでしょうか。

ところで、新基準原付は排ガス規制のために生まれた新しい規格ということを冒頭で紹介しました。そうであれば排ガスを出さない電動バイクであれば、新基準原付よりクリーンな移動手段となり得ます。四輪車の感覚ですと、EVはエンジン車より高価になると思ってしまいますが、バッテリー交換ソリューションが拡大しつつある二輪業界では、そうした常識は通用しません。

たとえば、ヤマハ発動機が2025年12月に東京・大阪で先行発売した電動の原付バイク「ジョグE」は、バッテリーや充電器が付属されていない本体価格が税込15万9500円と、エンジン車の新基準原付より安価になっています。バッテリーは、Gachacoの提供するシェアリングサービスを利用するという前提の商品企画となっています。

同サービスにおけるバッテリーの貸し出し料金は月額2530円、バッテリー交換ステーションの利用料金は110円／回となっています。ジョグEの一充電走行距離は53kmとなっているため、エンジン車の原付バイクと比べると、ランニングコストはかさんでしまうでしょうが、原付免許しかもっておらず、原付バイクで移動するしかないというユーザーであれば、“バッテリー交換ソリューション＆電動スクーター”という選択肢は、保管場所の確保や環境への貢献という面も含めて検討するのはいかがでしょうか。