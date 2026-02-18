◇2026年世界卓球選手権ロンドン大会（団体戦）日本代表国内選考会〈2月16日〜17日、大阪・タケダハムはびきのコロセアム〉

2026年世界卓球選手権ロンドン大会へ向けた日本代表国内選考会決勝が17日に行われ、面手凛選手が優勝しました。

世界卓球選手権ロンドン大会(団体戦)の日本代表1枠を決める今大会。日本卓球協会が発表している日本代表選手選考基準では、1月の全日本卓球選手権を制している張本美和選手がすでに世界選手権の代表入りが決定しています。

グループHを1位突破した面手選手は、準々決勝で村松心菜選手と対戦。3-0(11-9、11-6、11-8)でストレート勝利しました。

準決勝では2024年の団体戦日本代表に選ばれた実力者・長粼美柚選手と対戦。第1ゲームを奪われるも、3ゲームを連続で奪い、3-1(8-11、11-9、11-7、11-7)で勝利しました。

決勝では四天王寺高校の郄森愛央選手と対戦。3-0(11-7、11-3、11-7)で高校生対決を制しました。

▽準々決勝以降の試合結果

【準々決勝】

面手凛 3-0 村松心菜

郄森愛央 3-1 木原美悠

赤江夏星 3-0 竹谷美涼

長粼美柚 3-0 小塩悠菜

【準決勝】

郄森愛央 3-2 赤江夏星

面手凛 3-1 長粼美柚

【決勝】面手凛 3-0 郄森愛央