松本潤、『ちるらん』で“幕末のカリスマ”役に！ “土方歳三” 山田裕貴らの運命を大きく揺るがす
3月26・27日放送される山田裕貴主演ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』（TBS系）の追加キャストとして、松本潤が会津藩主・松平容保役を演じることが発表された。
【写真】山田裕貴主演『ちるらん』3月にSPドラマで開幕！ 最新ティザー解禁
本作は、橋本エイジが漫画を担当し、梅村真也が原作で、幕末の京都を舞台に最強のサムライ集団・新撰組の志士たちの荒々しくも熱い生き様を描いた漫画『ちるらん 新撰組鎮魂歌』を初の実写化。株式会社TBSテレビ、株式会社U-NEXT、株式会社THE SEVENが3社で初タッグを組み、“TBS×U-NEXT×THE SEVEN グローバルプロジェクト”と称した大型プロジェクトで、3月26・27日の2夜連続でスペシャルドラマ“江戸青春篇”をTBSにて地上波放送、各夜放送終了後からU-NEXTにて配信。さらに、その後を描くドラマシリーズ“京都決戦篇”をU-NEXTにて独占配信、毎週金曜に最新話を更新していく。
主人公の土方歳三を山田裕貴が、そのほか新撰組の志士たちを鈴木伸之、中村蒼、細田佳央太、上杉柊平、藤原季節、杉野遥亮、柳俊太郎、宮崎秋人、岩永ひひおが演じる。さらに、土方の宿敵であり盟友の「人斬り以蔵」こと岡田以蔵を中島健人が、土方らに立ちはだかる“最強で最凶の宿敵”芹沢鴨を綾野剛が演じる。
松本潤が演じる松平容保は、滅びゆく幕府の運命を感じながらも、あえて京都守護職を引き受け、200年以上続いた江戸幕府の“最後の盾”として、時代に流されず自らの信念に従った名君として描かれている。
浪士の集まりにすぎなかった近藤勇や土方歳三らを迎え入れ、正式に京都の治安維持を任せた人物で、隊士たちにとっては絶対的な主君であり、精神的支柱だ。土方をはじめとする試衛館の面々は、松平容保と出会った時からその信念と覚悟、器の大きさに魅了され、大きく成長しながら運命を変えていく。また、土方らにとって最大の宿敵である芹沢鴨からも一目を置かれながら容保自身も芹沢を認め、清濁併せのんで懐に入れていく、まさに“幕末のカリスマ”だ。
土方歳三が近藤勇という器と出会い、沖田総司、斉藤一といった強烈な個性を持った仲間たちと共に歴史に名を刻む“新撰組”をいかにして作り上げていったのか。岡田以蔵、田中新兵衛、芹沢鴨、松平容保という盟友であり、宿敵であり、主君である登場人物たちと出会うことで時代が大きく動き出す―。
松本演じる松平容保のキャラクタームービーも公開された。藩主としての威厳と、時に見せる鋭い闘志を併せ持ち、土方をはじめとする荒くれ者たちが、「この人にはかなわない」と感じる圧巻のオーラを放つ“幕末のカリスマ”松平容保を、松本潤がドラマチックに体現している。
山田裕貴と松本潤による、熱くも切ない“魂の共鳴”も見どころとなる。NHKの大河ドラマ『どうする家康』にて、主君・徳川家康と、その背中を生涯守り続けた最強の家臣・本多忠勝を演じきった二人。戦国時代を共に生き抜いた最強のタッグが、本作では幕末という時代の転換点において再び相まみえることになった。
松本は山田について「また一緒に芝居ができるのが楽しみでした。彼のお芝居はすごく引き込まれるし、刺激をもらえる人なのでやっていて楽しいですし、彼が主演で燃え滾る作品に出演できることが率直に嬉しいです。自分もこれまで先輩たちにしてもらってきたことが沢山あるので、今回自分に何ができるかすごく考えましたし、少しでも力になれたらと思います」と語る。
ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』スペシャルドラマ“江戸青春篇”は、TBS系にて3月26日20時58分と3月27日20時57分、2夜連続放送。
※柳俊太郎の「柳」は「『柳』の異体字」が正式表記
※宮崎秋人の「崎」は「たつさき」が正式表記
※松本潤のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
＜松本潤＞
新撰組を題材にした作品は今までもたくさんあったと思いますし、これからも作られることはあると思うんですが、この『ちるらん』という作品がどんなエンターテインメントになっていくのか僕自身すごく期待しています。台本の中でよく出てくる「滾る（たぎる）」という言葉、まさにその幕末を生きた人たちが、燃え滾るかの如く命を燃やしながら生きていく様は胸を打つところがあるんじゃないかと思います。山田くんはじめ、新撰組のメンバーと熱い芝居をお届けできたらと思っています。
＜プロデューサー・森井輝＞
新撰組という、個性の塊のような荒くれ者たちが、なぜ最後まで忠義を尽くしたのか。
佇まいと気迫、生き様でその理由を証明する今回の松平容保という役を、遜色なく演じることの出来るキャストが必要でした。
松本潤さんが現場に現れた瞬間、現場の空気が一変。
そこには紛れもなく“会津の殿”がいました。
松本さんが放つ圧倒的な存在感とその奥にある闘志が、この物語の背骨となってくれました。
山田裕貴さん演じる土方歳三が、松本さん演じる容保公と対峙した際に見せた、心からの敬意と震えるような共鳴。それは二人のみならず、スタッフキャスト全員の魂に深く刻まれ、『ちるらん』という作品を創り上げる上での指針になったと思います。
【写真】山田裕貴主演『ちるらん』3月にSPドラマで開幕！ 最新ティザー解禁
本作は、橋本エイジが漫画を担当し、梅村真也が原作で、幕末の京都を舞台に最強のサムライ集団・新撰組の志士たちの荒々しくも熱い生き様を描いた漫画『ちるらん 新撰組鎮魂歌』を初の実写化。株式会社TBSテレビ、株式会社U-NEXT、株式会社THE SEVENが3社で初タッグを組み、“TBS×U-NEXT×THE SEVEN グローバルプロジェクト”と称した大型プロジェクトで、3月26・27日の2夜連続でスペシャルドラマ“江戸青春篇”をTBSにて地上波放送、各夜放送終了後からU-NEXTにて配信。さらに、その後を描くドラマシリーズ“京都決戦篇”をU-NEXTにて独占配信、毎週金曜に最新話を更新していく。
松本潤が演じる松平容保は、滅びゆく幕府の運命を感じながらも、あえて京都守護職を引き受け、200年以上続いた江戸幕府の“最後の盾”として、時代に流されず自らの信念に従った名君として描かれている。
浪士の集まりにすぎなかった近藤勇や土方歳三らを迎え入れ、正式に京都の治安維持を任せた人物で、隊士たちにとっては絶対的な主君であり、精神的支柱だ。土方をはじめとする試衛館の面々は、松平容保と出会った時からその信念と覚悟、器の大きさに魅了され、大きく成長しながら運命を変えていく。また、土方らにとって最大の宿敵である芹沢鴨からも一目を置かれながら容保自身も芹沢を認め、清濁併せのんで懐に入れていく、まさに“幕末のカリスマ”だ。
土方歳三が近藤勇という器と出会い、沖田総司、斉藤一といった強烈な個性を持った仲間たちと共に歴史に名を刻む“新撰組”をいかにして作り上げていったのか。岡田以蔵、田中新兵衛、芹沢鴨、松平容保という盟友であり、宿敵であり、主君である登場人物たちと出会うことで時代が大きく動き出す―。
松本演じる松平容保のキャラクタームービーも公開された。藩主としての威厳と、時に見せる鋭い闘志を併せ持ち、土方をはじめとする荒くれ者たちが、「この人にはかなわない」と感じる圧巻のオーラを放つ“幕末のカリスマ”松平容保を、松本潤がドラマチックに体現している。
山田裕貴と松本潤による、熱くも切ない“魂の共鳴”も見どころとなる。NHKの大河ドラマ『どうする家康』にて、主君・徳川家康と、その背中を生涯守り続けた最強の家臣・本多忠勝を演じきった二人。戦国時代を共に生き抜いた最強のタッグが、本作では幕末という時代の転換点において再び相まみえることになった。
松本は山田について「また一緒に芝居ができるのが楽しみでした。彼のお芝居はすごく引き込まれるし、刺激をもらえる人なのでやっていて楽しいですし、彼が主演で燃え滾る作品に出演できることが率直に嬉しいです。自分もこれまで先輩たちにしてもらってきたことが沢山あるので、今回自分に何ができるかすごく考えましたし、少しでも力になれたらと思います」と語る。
ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』スペシャルドラマ“江戸青春篇”は、TBS系にて3月26日20時58分と3月27日20時57分、2夜連続放送。
※柳俊太郎の「柳」は「『柳』の異体字」が正式表記
※宮崎秋人の「崎」は「たつさき」が正式表記
※松本潤のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
＜松本潤＞
新撰組を題材にした作品は今までもたくさんあったと思いますし、これからも作られることはあると思うんですが、この『ちるらん』という作品がどんなエンターテインメントになっていくのか僕自身すごく期待しています。台本の中でよく出てくる「滾る（たぎる）」という言葉、まさにその幕末を生きた人たちが、燃え滾るかの如く命を燃やしながら生きていく様は胸を打つところがあるんじゃないかと思います。山田くんはじめ、新撰組のメンバーと熱い芝居をお届けできたらと思っています。
＜プロデューサー・森井輝＞
新撰組という、個性の塊のような荒くれ者たちが、なぜ最後まで忠義を尽くしたのか。
佇まいと気迫、生き様でその理由を証明する今回の松平容保という役を、遜色なく演じることの出来るキャストが必要でした。
松本潤さんが現場に現れた瞬間、現場の空気が一変。
そこには紛れもなく“会津の殿”がいました。
松本さんが放つ圧倒的な存在感とその奥にある闘志が、この物語の背骨となってくれました。
山田裕貴さん演じる土方歳三が、松本さん演じる容保公と対峙した際に見せた、心からの敬意と震えるような共鳴。それは二人のみならず、スタッフキャスト全員の魂に深く刻まれ、『ちるらん』という作品を創り上げる上での指針になったと思います。