“日本一強いアナウンサー”の美女、短パンで太ももあらわの“ベースボールルック”に反響
フリーアナウンサーの堀江聖夏が、17日にInstagramを更新し、スポーティなベースボールルックで高々と脚を振りかぶる姿を公開し、反響が寄せられている。
【別カット】短パンがかわいい！ 堀江聖夏、ほかかわいらしいオフショット
堀江は「いつか始球式で瓦割りしたいなぁ」と“らしい”願望をつづりながら、自身が所属するセント・フォースの壁紙撮影中の姿を公開。スポーティな半ズボンの左脚を高々とあげる姿や、バットを掲げて笑顔を振りまくショットを公開している。
スポーティな堀江の出で立ちに、コメント欄には「かっこいい」「めちゃくちゃ素敵です」といった反響が寄せられている。
■堀江聖夏（ほりえ みな）
1993年7月14日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。「日本一、強いアナウンサー」という肩書きをもっており、空手黒帯を取得している。インスタグラムに投稿されたチャイナドレス姿の瓦割り動画は、30万以上の「いいね！」を記録。
引用：「堀江聖夏」Instagram（＠mina_horie）
