『再会』“淳一”竹内涼真、苦悶の告白にネット同情 熱演に称賛の声も「息つく暇もなかった…」「凄くて泣いた」（ネタバレあり）
竹内涼真が主演を務め、井上真央がヒロインを演じるドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の第6話が17日に放送され、淳一（竹内）が悶え苦しみながら23年前の事件について“告白”すると、ネット上には「息つく暇もなかった…つらすぎる…」「演技が凄くて泣いた」などの声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】淳一の少年時代を演じる味元耀大にも「すごいお芝居」の声
殺人事件で兄を射殺したと自供し留置された同級生・直人（渡辺大知）から“ずっと隠してきた23年前の秘密”を告白された淳一。直人はこの事実を他の誰にも口外しないと告げるが、淳一は自らの罪に直面することになる。
一方、拳銃は兄が森で拾ったものだという直人の供述をはじめ、今なお数々の疑問を拭えない南良（江口のりこ）は、万季子（井上）に任意同行を要請。しかし万季子はこれを拒否する。
事件解明の鍵を握るのは、23年前に紛失した殉職警察官の拳銃。そう確信する南良は、淳一と直人、そして万季子、圭介（瀬戸康史）を招集し、23年前に彼らが遺体を発見した森の中へ。南良は4人を相手に当時の状況を検証し始める。
南良は23年前の事件について整理しつつ、4人が森の中で聞いたはずの銃声の数について問い詰めていく。一同の証言を聞くと南良は、捜査資料に記録されていた事件のあらましを説明。南良の話を聞いていた圭介は、事件の状況と銃声の数に矛盾点があることに気付く。
5発目の銃声は誰のものか…。南良が推理を展開していくと、淳一はその場にうずくまり苦しみ始める。そしてゆっくり顔を上げると「俺が撃ちました…」と23年前に犯した罪を告白したのだった。
淳一が激しい動揺と葛藤を抱えながらも秘密を打ち明けると、ネット上には「息つく暇もなかった…つらすぎる…」「見てるこっちも悲しくて苦しくなる」「胸が張り裂けそう」といった反響が続出。さらに淳一役の竹内による熱演にも「演技が凄くて泣いた」「極限状態に追い詰められた演技、めちゃくちゃ見応えある」「素晴らしすぎて動悸が止まらなかった」などの反響が寄せられていた。
