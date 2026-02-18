◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）

第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１に、チャンピオンズＣ・Ｇ１で牝馬として１０年ぶりに勝ったダブルハートボンドが参戦する。そのチャンピオンズＣで９センチ差で２着に敗れたウィルソンテソーロも、虎視たんたんと逆転を狙う。

速い時計なら勝機は増す。中央Ｇ１初制覇を狙うウィルソンテソーロは１７日、美浦・坂路で翌日の最終追い切りに備え調整。高木調教師は「順調にきています。状態は良いです。地方の深い砂よりも軽い砂の方がいいので、東京は合うと思います。ただ、凍結防止剤の影響もあってか、今の東京のダートはそんなに時計が速くないですね。この１週間でどうなるかですね」と現在の馬場傾向を気にしつつ、速いタイムでの決着を望んだ。

２４年のＪＢＣクラシック（佐賀・ダート２０００メートル）を制するなど、以前は中距離で活躍していた印象が強いが、距離については「１８００メートル、２０００メートルだと道中で抱えていかないと最後に甘くなりますが、マイルは競馬がしやすいと思います」と、適性はマイルにシフトしてきているというのが高木師の見立てだ。

盛岡競馬場で行われた３走前の南部杯では、１分３４秒３の好時計で２着に４馬身差をつけて完勝している。南部杯と同じ左回りのワンターン（コーナー２つ）という舞台設定の今回。高速決着になれば、ますます侮れない存在となりそうだ。（三戸 達也）