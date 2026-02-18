離乳食には「薄味じゃ栄養が足りないわ」おかずには「塩気が足りない」義母ルールの押し付けに、ビシッと一言

これは、友人A子が義実家との微妙な距離感に悩みながらも、勇気を出して自分の思いを伝えたエピソードです。

義実家の“常識”に戸惑う日々

結婚して3年目、夫K太と息子を育てながら義実家とも良好な関係を築こうと頑張っていたA子。



しかし、義母の「うちではこうなのよ」という一言に、次第に心がすり減っていきました。



お正月の過ごし方から子育てのやり方、料理の味付けまで、何かにつけて“義母ルール”を押し付けられるのです。





自問自答する毎日

「K太が小さいころはこうしてたのよ」と言われれば、笑って受け流していたA子。けれど、息子の離乳食をめぐって「そんな薄味じゃ栄養が足りないわ」と言われたとき、胸の奥で何かがカチッと音を立てました。自治体の指導や育児書では「今はこれが推奨されている」と知っているからこそ、その思いを飲み込みつつも、「私が間違っているの？」と自問自答する日々が始まったのです。

義母は悪気がないのだとわかっていても、A子の心は限界に近づいていました。



夫に相談しても、「母さんの言うこと、昔ながらの考え方だよ」と軽く流されるだけ。



「私だけが神経質なのかな」と、A子は自分を責めるようになりました。



そんなある日、義母が突然訪ねてきて冷蔵庫を開けながら言ったのです。



「おかず、もう少し塩気があってもいいんじゃない？」



その瞬間、A子の胸の奥に溜まっていたものがあふれ出しそうになりました。



でも、波風を立てたくない気持ちが勝ち、笑ってごまかしました。



「でも……このままじゃ私、壊れちゃうかも」



その夜、寝室で涙をこぼしたA子は、翌朝、ある決意をしました。