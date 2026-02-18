◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケートペアフリー(大会11日目/現地16日)

三浦璃来選手＆木原龍一選手のりくりゅうペアが試合直後に軽快なやりとりを見せました。

ペアショートプログラムではリフトのミスがあり5位発進に。大きなプレッシャーがかかる中、フリーでは冒頭からシンクロした演技を披露し、スロージャンプやツイストリフト、ジャンプも次々と決め、世界歴代最高得点となる158.13点をマーク。合計231.24点で見事金メダルを獲得しました。

三浦選手は「昨日大きな失敗してしまったので、1つ1つ集中して取り組んでいて、プレッシャーからの解放っていう感じでした」と終わった瞬間の思いを語りました。

木原選手は「よくわからない感情になってしまって。うれしいのか悲しいのか、プレッシャーから解放された」とコメント。この日の朝の公式練習から涙を流していたことを明かしつつ「人生であんまりこういった状態ってなかったんですけど、本当にその状況でもりくちゃんが僕のメンタル立て直してくれたので感謝しています」とパートナーに感謝を伝えました。

それでも最終的に逆転金メダルに輝いたりくりゅうペア。メンタルを立て直すために何か声がけがあったのかについて聞かれると木原選手がずっと泣いていたと言いつつも「最終的には自分で立て直したんですけど…」とぼつりと一言。するとそれを聞いていた三浦選手が「おーい！ずっとしゃべりかけてたのに、ひどい」と笑顔でツッコみを入れました。

「昨日本当に大きなミスだったんですけど、『いやまだ終わってないよ。今日は今日。切り替えて頑張ろう』って話をしてたんですけど」と木原選手へ気遣ったことを明かしますが、木原選手は「ずっととにかく泣いていたので、訳分からない感情になってしまって。ただ今、感情が空っぽです。泣き疲れたし。ずっと泣いてた。よくわからなかった泣き方が」と率直な気持ちを語り、二人して笑顔を見せました。

今シーズンはとにかく楽しむことを目標に五輪に臨んだりくりゅうペア。今回の試合は楽しめたか聞かれると木原選手は「今日は全然楽しんでないです。泣いていました、とにかく。もう楽しむというより自分たちのやるべきことに集中してしまっていたので、楽しむっていう感じはなかったので、明日から楽しんでいきたいなと思います」と笑顔交じりにコメント。一方、三浦選手は「私は比較的楽しんでたので、2人で金メダル取れることができて本当によかったです」とパートナーの方を見ながらコメントしました。