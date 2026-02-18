滋賀県在住の50代男性・Oさんには、目指す「お年寄り像」がある。

もう2度と会えないあの人に、届けたいこの気持ち

Oさん夫婦が若かったころに旅先で出会った老夫婦がモデルだ。

＜Oさんからのおたより＞

35年近くも前の思い出です。

当時1歳の長女が旅先で夜中に泣き出して、なかなか泣き止まずに困ってしまいました。

しかも朝、朝食の会場で年配のご夫婦から「昨夜はかなり夜泣きされてたね」と言われて......。

老夫婦に謝ったら...

私と妻は「すみません、やかましくて申し訳ありません」と謝りました。

しかしご夫婦はこう言うのです。

「久し振りに赤ちゃんの泣き声を聞いて嬉しかったわ」

その言葉に、ホッとしたのを覚えています。

その長女も30歳を過ぎ、孫もずいぶん大きくなりました。

ジィジとバァバも、そんな風に言えるようなお年寄りを目指します！



