ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックのフィギュアスケートペアで日本初の金メダルを獲得した三浦璃来選手、木原龍一選手の“りくりゅう”ペア。一夜明け、これまでの歩みについて振り返りました。

三浦選手は「7年前の結成当初、オリンピックで金メダルなんて夢のまたその夢だったので…本当に努力すればかなう。何か失敗があってもあきらめなければつかみとることができるんだということを学びました。支えてくださった方々がたくさんいて、その方がいなければ龍一くんに声をかけることもなかった。つらかった時もあったんですけど、それをすべて乗り越えて今がある。龍一くんと滑らせていただいて人生の宝物だと思っています」と感謝の言葉。

木原選手もペア結成できたことについて「本当に奇跡の出会いだったと思います。チームを結成するのに手を貸してくれた友人であったり、こんなに神がかったタイミングがあるだろうかは今の気持ちです」と話します。

2人の歳の差は9歳。結成当時は三浦選手が高校生。以前木原選手の当時の印象を「ザ・大人。真面目なアスリート」と語っていました。

それでも結成当初からリンクの上で相性の良さを感じていた2人。三浦選手は「スケーティングの一歩一歩のスピード感、幅というのがピッタリ合っていて、技に入るタイミングもすごく似ていた。タイミングが合うんだよね？」と木原選手に目線を送ると、木原選手も「合う！」と即答。

しかし、リンクの外ではジェネレーションギャップを感じることもあるそう。木原選手は「璃来ちゃんが結構好んで聞いているアイドル系の曲はよくわからない」と回答。三浦選手は「オフでの曲の趣味はバラバラ。アニメの曲だけ一致する」と話しています。