¡Ú½÷»Ò¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¡Û¡Ö¡ØÀäÂÐ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¡Ù¤È¡×ËÙÀîÅí¹á¤«¤éÌîÌÀ²ÖºÚ¤ØÂ÷¤µ¤ì¤¿»×¤¤¡ÖÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¡×¡Ú¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡Û
¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È ½÷»ÒÃÄÂÎ¥Ñ¥·¥å¡¼¥È 3°Ì·èÄêÀï(Âç²ñ12ÆüÌÜ/¸½ÃÏ17Æü)
Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿½÷»ÒÃÄÂÎ¥Ñ¥·¥å¡¼¥ÈÆüËÜÂåÉ½¤ÎËÙÀîÅí¹áÁª¼ê¤ÈÌîÌÀ²ÖºÚÁª¼ê¤¬¶¥µ»¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ï½à·è¾¡¡¢郄ÌÚÈþÈÁÁª¼ê¡¦º´Æ£°½ÇµÁª¼ê¡¦ËÙÀîÁª¼ê¤ÎÉÛ¿Ø¤Ç¥ª¥é¥ó¥À¤ËÄ©¤à¤âÀËÇÔ¡£¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î3°Ì·èÄêÀï¤Ç¤ÏËÙÀîÁª¼ê¤ËÂå¤ï¤êÌîÌÀÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¡¢Æ±¼ïÌÜ3Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3°Ì·èÄêÀï¤Î¥ì¡¼¥¹Á°¤Ë¤Ï¡¢ËÙÀîÁª¼ê¤¬ÌîÌÀÁª¼ê¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Î¥Ð¥ó¥É¤òÄù¤á¤ë°ìËë¤â¡£ËÙÀîÁª¼ê¤Ï¡Ö½à·è¾¡¤Ç¥ª¥é¥ó¥À¤ËÉé¤±¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£(ÌîÌÀÁª¼ê¤¬)¶¯¤¤Áª¼ê¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡ØÀäÂÐ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÄù¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤½¤Î¾ìÌÌ¤ò¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌîÌÀÁª¼ê¤Ïº£Âç²ñ½é¤Î½ÐÈÖ¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Î¤«¤«¤ë¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ÆÎ©¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Æ¥ß¥¹¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£4ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ´°àú¤Ê¥ì¡¼¥¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç²ù¤¤¤Ï»Ä¤ë¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÌîÌÀÁª¼ê¡£¡ÖÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¤«¤éÀ®¤êÎ©¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Î¥ì¡¼¥¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢¼¡²ó°Ê¹ß¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ø¤Ï¡Ö(º£Âç²ñ¤ò)¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤È¤·¤Æ¤Þ¤¿¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤é¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤Þ¤·¤¿¡£