きょうは前線を伴った低気圧が日本列島を通過し、次第に冬型の気圧配置となるでしょう。そのため、日本海側は山陰から北日本の広い範囲で、午後から天気が崩れます。

降り始めは雨のところも、次第に雪の範囲が広がるでしょう。雪のピークは今夜8時ごろ。北陸や北日本の日本海側を中心に、雪の降り方が強まるおそれがあります。

また、風も強まってふぶくところがあるでしょう。見通しが悪くなりますので、車の運転などお気をつけください。一方、太平洋側は晴れてきょうも空気の乾燥が続きそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌： 3 ℃ 釧路： 2 ℃

青森： 7 ℃ 盛岡： 6 ℃

仙台：10℃ 新潟：10℃

長野： 9 ℃ 金沢：10℃

名古屋：13℃ 東京：13℃

大阪：12℃ 岡山：13℃

広島：13℃ 松江：10℃

高知：15℃ 福岡：13℃

鹿児島：16℃ 那覇：18℃

東京は、真冬並みの寒さとなったきのうと比べて4℃上がり、3月上旬並みの暖かさとなる見込み。また、低気圧や前線に向かって暖かい空気が流れ込むため、雪が降る北陸や北日本も比較的気温は高め。3月並みの気温のところが多くなりそうです。

そしてこの先、上空の寒気は次第に抜けて、週末には南から暖かい空気が流れ込み、日本列島をすっぽりと覆う見込みです。次の3連休は、全国的に4月並みまで気温が上がり、春本番の暖かさとなるでしょう。東京の予想最高気温は22日（日）が17℃、23日（月・祝）が19℃。また福岡では、22日（日）の予想最高気温が4月下旬並みの21℃となっています。気温差が大きいほか、気温が上がると花粉も飛びやすくなりますので、体調管理に注意が必要です。