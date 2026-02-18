巨人-ロッテの練習試合は3-3の引き分け

巨人とロッテの練習試合が17日、那覇で行われて3-3の引き分けに終わった。両チームのルーキーも活躍するなど見どころの多いゲームだったが、ファンはロッテに“違和感”を覚えたようだ。

この日は巨人が白のホームユニホームを着用。一方のロッテは普段の黒のビジターユニではなく、グレー基調のもので、巨人のビジターユニと酷似していた。

ファンからも「紅白戦かと思った」「ロッテが巨人のビジユニに見えちゃう」「紅白戦やってるのかと」「あれ……巨人はどっちだっけ？」「ロッテのユニが巨人のビジユニに見える笑」「ロッテのユニ!! 変わったね」などと驚きの声が寄せられた。

ロッテは1月に2026年から着用するユニホームを発表した“TRINITY”（三位一体）をデザインコンセプトに、ホームとビジターだけでなく3種類目の「オルタネート」も導入。そして今回着用したのが、まさに新たに生まれた新ユニホームだった。1995年から1999年までのビジター用を彷彿とさせるようなデザインで、偶然にも巨人との対戦だったことで、反響が増えたようだ。（Full-Count編集部）