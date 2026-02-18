◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート 女子団体パシュート 3位決定戦(大会12日目/現地17日)

女子団体パシュートで銅メダルを獲得した日本チーム。出場した郄木美帆選手が佐藤綾乃選手への思いを語ると思わず大粒の涙を流しました。

郄木選手と佐藤選手は2018年の平昌五輪で金メダルを獲得。2022年の北京五輪を経て3大会同じチームとしてメダルに貢献しました。

郄木選手は「綾乃がいたからこそここまでパシュートで3回メダルをとることができたのと、3回世界とパシュートで戦うことを常に一緒に、彼女がいたからやってこられた部分もあるのでありがとうという気持ちでした」と胸中を明かします。

すると佐藤選手は「泣いちゃう...」と思わず言葉がこぼれると涙をこらえることができず。「素直にうれしいです。平昌（五輪）前から美帆さんとずっと一緒にこの種目をやることができて、パシュートとしても世界のトップで戦わせてくれたこと、それもあって個人種目も伸びて、本当に感謝してますし、スケートが楽しいと思わせてくれたのも美帆さんがきっかけの1人でもあるので感謝の気持ちでいっぱいです」と涙を拭きながらコメント。2人は照れながらも笑顔を見せ、肩を抱きました。