永峰咲希のドライバースイングを解説！若手に負けない復活優勝のワケはココにアリ

若手の活躍が目覚ましい女子ツアーだが、今季はしばらくぶりの復活優勝者も多い！

努力を重ね、自身の“持ち味”を生かして再び栄光をつかんだスイングの強さを解説する。

【永峰咲希】ブレずにボールをとらえるお手本的レベルアッパー！

アドレス～バックスイング

【Point】やや早めのコッキング動作（写真右）

とてもバランスのいい構えです。ドライバーにしては手元の位置がややハンドファーストに見えますが、フェース面はスタンスに対してスクエア。バックスイングでは最初に作った手首の角度があるおかげで、自然にコックが入った状態になってます。

同時に顔も少し右を向くので、それによって上体の回転がしやすくなり、深く捻転したバックスイングを可能にしています。細かいポイントですが、アマチュアもすぐに取り入れやすい動きだと思います。

トップ～切り返し

【Point】上半身と下半身のねじれが大きい（写真右）

トップでは体がよくねじられていて、腰のラインよりも肩のラインが深く回転しています。フェースはほぼ空を指しているので、ロフトが減り、フェースが閉じているシャットな状態です。

切り返しではお腹のあたりがすぐにターゲット方向へ向き、上体や腕は後方に遅れています。右ヒザの曲がりがやや大きいので、体の右側が左側より低くなる。体の軸が右へ傾くので、スイング軌道はアッパーになります。

インパクト

【Point】ボールよりも手前で最下点を迎えている（写真右）

インパクト直前ではヘッドが最下点を通過し、ゆるやかなアッパー軌道でボールにコンタクトしていきます。体は右に傾いていますが右ヒジが曲がった状態なので、クラブがまだ体のうしろ側にある。これはどちらかというと、クラブがスティープ（鋭角）に入る要素。

体の傾きと打ち消し合い、かなりレベル（水平）に近いアッパー軌道になるので、インパクト効率が高いです。

フォロースルー

フォローでは左ヒザが伸びていて、地面を蹴った力でインパクトからフォローにかけてクラブにかかる遠心力を最大化しています。手元を見ると、左手がよく見えません。これは、ストロンググリップの選手の典型的な特徴。もとからつかまりやすいグリップだからこそ腕のローテーションを減らし、フェースの変化量を少なくしているのです。

【神ワザPoint】

インパクトでの「叩ける形」も素晴らしいのですが、じつはさらにすごいのは「体のターン」と「タイミング」。つかまえやすいグリップなので、左へミスしない安心感がないと叩きにいきづらいが、永峰選手はインパクトで完全に体の左サイドが開いている。結果、インパクトが詰まらずに振り抜けるので、思わぬフックを消せる。

いかがでしたか。永峰咲希選手のスイングをぜひ参考にしてください！

永峰咲希

●ながみね・さき／1995年生まれ、宮崎県出身。158cm。2014年プロ入り。2018年「フジサンケイレディス」で初優勝し、2020年には「日本女子プロ選手権」でメジャー初制覇。2025年は「資生堂・JALレディス」で5年ぶりとなる3勝目をあげ、実力と粘り強さを証明した。ニトリ所属。

解説＝アッキー永井

●ながい・あきふみ（永井研史）／1987年生まれ、神奈川県出身。“アッキー”の愛称で親しまれている人気コーチ。人体解剖学や物理学の視点を取り入れたわかりやすいレッスンに定評がある。

写真＝小林 司、渡辺義孝

撮影トーナメント＝Vポイント×SMBC レディスゴルフトーナメント

※選手の成績やデータは10月11日現在