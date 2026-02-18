人口減少社会の中で課題となっている空き家対策に民間と連携して取り組もうと、大分県玖珠町は、不動産の買い取りや再販事業などを手がけるアルバリンク（東京都）と包括連携協定を結んだ。空き家の流通・活用に関する同社のノウハウやネットワークを生かしてもらい、町内での空き家抑制につなげたい考えだ。

町によると現在、町内には約600軒の空き家がある。一方、所有者と利用希望者をつなぐ町運営の「空き家バンク」への登録は10軒程度にとどまっている。

空き家バンクへの登録は、相続登記など権利関係の整理が必要。同社は、空き家バンクに掲載困難な物件、掲載後も動きがない物件について、所有者に利活用や売却を提案する。加えて、相続問題の無料相談会を開いたり、固定資産税の納税通知書に相談窓口を知らせるちらしを入れたりして町と連携する。

同社は各地の自治体と協定を結んでおり、玖珠町は31番目。県内では竹田市に次いで2番目となる。協定の締結式は12日に町役場であり、宿利政和町長と同社の官民連携統括責任者の原裕太郎広報アライアンス室長が協定書を交わした。

宿利町長は「空き家の8割は有効活用できるとみている。移住や若者の定着で町を活性化させるため、協定を足掛かりに空き家活用の仕組みをつくりたい」と期待した。（菊地俊哉）