大学入試真っ盛りのこの時期、受験生の家庭を悩ますのが入学金の二重払いだ。経済負担を軽減する取り組みを一層進めたい。

一般入試では、日程が遅い難関私立大や国公立大の合格発表前に、先に合格した大学へ入学金を納める受験生が少なくない。ほとんどは入学しなくても返還されない。

文部科学省の推計では、2023年度の大学入学者の23・5％が入学しなかった大学にも納付している。私立大の入学金は25年度平均で約24万円だった。

大学に入学金の返還義務はない。06年の最高裁判決は、入学金は授業料と違って「入学できる地位を与える対価」であり、返還するかどうかは大学の裁量と判断した。

とはいえ受験生や家族にとっては、入学を辞退したのに多額の入学金が戻ってこないのは不満だろう。

子どもの貧困対策を推進する超党派の議員連盟は、入学金の二重払いを含め、家庭の経済状況で進学機会に格差が生じないよう文科省に提言した。若者のグループも二重払い解消を要請している。

こうした動きを受け文科省は昨年6月、全国の私立大に入学金の負担軽減策の検討を求めた。分割払いや、納付期限を従来より遅らせることを想定している。

すぐに対応した大学は多くない。昨年11月の文科省調査に回答した836の私立大・短大のうち、約2割に当たる176校が負担軽減策の予定はないと回答した。

26年春入学から納付期限を遅らせるなどの改善策を実施するのは、わずか1割にとどまった。

大学側にも事情がある。入学金は収入源の一つで、減収となれば経営への影響が懸念される。減収が授業料値上げに跳ね返れば、学生の負担増につながってしまう。

入学金の納付期限をずらすと入学者数の確定が遅れ、授業の準備や教員の手当て、さまざまな事務作業に支障を来す可能性もある。

少子化が進み、今後も学生の確保に苦慮する大学・短大が増えるのは必至だ。受験者数の増加を期待して、受験料の値下げ競争が一部で始まっている。

同じ目的で入学金の返還を決めた私立大もある。国公立を含む各大学には、二重払い問題を緩和する知恵を絞ってもらいたい。

入学後も出費がかさむ。25年度に入学した私立大の学部生が支払った入学金、授業料などの費用は150万円を超え、過去最高だった。要因の物価高は家賃や生活費にも影響を及ぼす。

国公立でも授業料引き上げに踏み切る大学がある。家庭の経済事情により、進路の選択が狭まることはできる限り避けたい。

授業料減免や給付型奨学金をはじめ、学生の負担を軽くする制度の拡充も同時に進めるべきだ。