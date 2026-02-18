熊本県荒尾市は17日、総額284億円の2026年度一般会計当初予算案など、24日開会の市議会定例会に提案する29議案を発表した。予算規模は前年度当初比3・4％増で過去最大となったが、市は予算編成の手法の変更に伴うもので実質的な歳出は増えていないとしている。一方で厳しい財政状況を踏まえ浅田敏彦市長ら特別職の給料を4月1日から1年間、20〜30％減額する条例制定案も提出する。

市では競馬場跡地開発などへの積極投資や老朽化施設の更新などが相次ぎ、貯金に当たる財政調整基金が切迫するなど、財政状況が悪化。条例制定案では、市長と副市長の給料を30％減額、教育長と企業管理者、病院事業管理者を20％減額する。市によると、1年間の削減額は計975万円。

予算規模の拡大は、ふるさと納税の寄付見込み額12億5千万円を特定目的基金の積み立てに計上したのが理由。他の主な歳出は、道の駅など競馬場跡地の拠点施設運営費2億932万円▽跡地の緑地整備など荒尾駅周辺地区整備費2億6637万円▽物価高騰対策のプレミアム付き商品券事業9680万円−など。人気イベントの「マジャク釣り大会」や「梨の花元気ウォーク」は休止する。

定例会の会期は3月18日まで。一般質問は同11、12日。（宮上良二）