夏目漱石の小説「こころ」を題材にした「第6回オンライン高校生文学模擬裁判選手権」に長崎県立壱岐高の2年生9人が挑戦した。インターネット上でつながった対戦校とそれぞれ検察官と弁護士の役になりきり、小説の登場人物が有罪か無罪かを立証する試み。教室からは「異議あり」などの声が上がり、緊迫した法廷の雰囲気を醸していた。

大会は、龍谷大文学部の札埜（ふだの）和男研究室などが2020年に始めた。決められた時間内に立証活動を行い、審査員が読解力や論理性、表現力など評価する。今回は12校が出場し、壱岐高は初めての参加となった。

こころでは登場人物の男性と親友が一人の女性を巡って三角関係となり、失恋した親友が自殺する。模擬裁判では男性が被告となり、自殺教唆罪となるかが問われた。

生徒たちは事前に模擬裁判のために作成された遺書や日記、住居の間取りといった物的な証拠や、登場人物の供述調書、捜査報告書を読み込んで準備。放課後に法廷での立証活動をイメージして練習してきた。

本番では弁護側の5人が神戸市の高校と、検察側の4人が横浜市の高校と対戦した。弁護士を目指しているという山根頼人さん（17）は「検察官の立場も経験できて勉強になった。法律は面白い。自分たちだけでは得られない視点に気付けた」と話した。（野田範子）