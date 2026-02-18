福岡市東区で金丸金次郎さん＝当時（80）＝と妻の愛子さん＝同（73）＝が殺害された未解決事件の発生から、今年で25年になる。金丸さんの次女の藤堂早苗さん（70）＝千葉県松戸市在住＝は福岡東署員らと13日、同区のイオンモール香椎浜で情報提供を呼びかけるチラシを配った。

事件は2001年2月26日、同区若宮5丁目の金丸さん宅で、2人が亡くなっている状態で発見された。夫婦は同17日夜頃に殺害されたとみられる。室内を物色された形跡があることから、県警は強盗殺人事件とみて捜査している。

「東京ディズニーシーができた年の事件です」。藤堂さんは記憶を呼び戻してもらおうと、事件が起きた年の出来事を伝えながらチラシを配った。「来年こそは配らないでいいように、と毎回思っています」と話す。

署によると、この1年で2件の情報が寄せられた。藤堂さんは「諦めないことで犯人に重圧をかけたい。小さなことでも情報提供をしてほしい」。容疑者逮捕につながる情報提供者への私的懸賞金の上限は250万円。福岡東署＝092（643）0110。

（小田瑞穂）