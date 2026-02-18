¡ÎÊ¡²¬¸©¡Ï¾®ÁÒ°æÅû²°¤Ç¿·³ã¡¦Ä¹ÌîÊª»ºÅ¸¡¡¿©¡¢¼ò¡¢¹©·Ý°ìÆ²¤Ë¡¡2·î25Æü¤Þ¤Ç
¡¡¾®ÁÒ°æÅû²°¡ÊËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶è¡Ë¤Ç25Æü¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡Ö¿·³ã¡¦Ä¹ÌîÊª»ºÅ¸¡×¤òPR¤·¤è¤¦¤È¡¢´Ø·¸¼Ô¤é¤¬À¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼ÒËÌ¶å½£ËÜ¼Ò¤òË¬¤ì¡¢Íè¾ì¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤Ë¤¤¤¬¤¿»º¶ÈÁÏÂ¤µ¡¹½¤È¿®½£¡¦Ä¹Ìî¸©Êª»º¿¶¶½¶¨²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¹±Îã¤ÎÊª»ºÅ¸¤Ç4²óÌÜ¡£ÁíºÚ¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤É¿©ÉÊ39Å¹¡¢¿©´ï¤äÀ÷¤áÊª¤Ê¤É¹©·ÝÉÊ17Å¹¤¬½ÐÅ¹¡£¿·³ã¸©»º¤Îµû²ðÎà¤ò»È¤Ã¤¿¤¹¤·¤äÄ¹Ìî¸©¤Î¤¶¤ë¤½¤Ð¡¢Æ±¸©¤Î¥ä¥Þ¥Ö¥É¥¦¤Î¤Ä¤ë¤ÇÊÔ¤ó¤À¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ö¡£¿·³ã¤Î¼ò¤ò¤½¤í¤¨¤¿ÆÃÀß¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö±Û¸åÌÃ¼ò¥Ð¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢°û¤ßÈæ¤Ù¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡18¡¢19Î¾Æü¤Ï¡¢Êª»ºÅ¸²ñ¾ì¤Î¥ì¥·¡¼¥È¡ÊÀÇ¹þ¤ß¹ç·×3240±ß°Ê¾å¡Ë¤ò»ý»²¤¹¤ì¤ÐÎ¾¸©¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡³«ËëÆü¤Î16Æü¤ËËÌ¶å½£ËÜ¼Ò¤òË¬¤ì¤¿¡¢¤Ë¤¤¤¬¤¿´Ñ¸÷¿ÆÁ±Âç»È¤ÎÆóµÜ³¨Î¤»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿·³ã¤ÈÄ¹Ìî¤ÏÊ¡²¬¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤¼¤Ò²ñ¾ì¤ÇÃÏ¸µ¤Î¿©¤äÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¡ÊµÈÅÄ½¤Ê¿¡Ë