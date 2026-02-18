福岡県嘉麻市内の小学生たちが、近畿大産業理工学部の学生と制作した作品など約90点が並ぶ「2025年度アートキッズ展」が織田廣喜美術館（同市上臼井）で開かれている。柔軟で自由な発想から生まれたキャラクターは独創性にあふれ、来館者の目を引く。22日まで。

キッズ展は、子どもたちに芸術への興味を育んでもらう教育普及事業の一環。25年度は市内外の小学生14人が参加し、昨年6月に制作開始。生成AI（人工知能）で作られ、動画投稿アプリで流行した「イタリアンブレインロット」をヒントに、頭部が生き物、体は食べ物というオリジナルキャラを大学生らと手がけた。

パンダとコンポタージュからなる「パンタージュ」や、生意気で刺し身好きの「サーペン」は頭がペンギンで体部分はサーモンといったふうにアイデア満載。材料は段ボール箱やプラスチック、綿などを使った。

「こども二科展」に出品した絵画もあり、キャラをお披露目したファッションショーの動画も流している。担当者は「子どもたちが半年かけて生み出した作品はどれもユニーク」と話す。

午前9時半〜午後5時半（入館は同5時まで）。最終日の午後3時から、14人が活動を振り返る発表会がある。同美術館＝0948（62）5173。

（原田克美）