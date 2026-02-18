福岡県朝倉市のダム3カ所や古都・秋月などを走る「第10回ツール・ド・あさくら」が3月21日、同市馬田のキリンビール福岡工場を発着するコースで開かれる。主催のあさくら観光協会などは参加者を募集している。

Aコース（90キロ、制限5時間）は出発後、久留米市北野町の大城橋から筑後川サイクリングロードに入り、原鶴温泉や東峰村を経由し小石原川ダム、江川ダム、寺内ダムを駆ける。

SSコース（117キロ、同6時間半）はAコースに加え、筑前町の夜須高原を走る。両コースとも高低差は500メートル近く、景色や自然を満喫できる。

4カ所のエイドステーションでは地元食材の豚汁、かしわおにぎりなどでもてなす予定。観光協会の里川径一（みちひと）事務局長は「今年は台湾の団体も参加し、国際色豊か。豪雨災害から復興が進む緑豊かな朝倉路を楽しんで」と呼びかける。

Aコースは一般200人（参加費7700円）、中学生50人（同5500円）。SSコースは一般200人（同8800円）、中学生50人（同7700円）。応募は3月1日までにQRコードから。定員になり次第、締め切る。

キリンビール福岡工場では当日、ペダルがなく地面を蹴って進む二輪車「ストライダー」の体験会や、特設コースでラジコンを走らせる催しがある。キッチンカーが並び、自衛隊車両などの防災乗り物展も。

あさくら観光協会＝0946（24）6758。

（渋田祐一）