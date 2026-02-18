ソフトバンクの山川穂高内野手（34）が17日、本塁打、打点の2冠に輝いた2024年以来2年ぶりのタイトル奪還を誓った。春季キャンプでは14日の宮崎合流以降、連日12時間近い猛練習に励んでいる。巻き返しを期す大砲は「（今キャンプは）いつもとは違って調整より、体をつくり直して、もう一回タイトルを取るという強い思い」と鼻息は荒い。

17日のランチ打撃では69スイング中、柵越え21本。ともに打った柳田も時折驚きの声を上げるほど打撃復活へ調整は順調だ。昨季の日本シリーズでつかんだ、かかと重心の打撃フォームに「スイングの手応えはある」と納得の表情を浮かべる。

オフに約10キロ減量し、体重104キロ台。今もキープする。昨季不振の要因の一つはコンディション不良による練習不足。今季は1年間戦う体づくりのため、シーズン中も長時間練習を継続。ビジターにも今季から個人スタッフを同行させ、試合前後にも打ち込むという。「朝から晩まで練習して、とにかくバットを振ろうと思っている。そのための体はできた」と力を込める。

22日からの日本代表との2連戦（ひなたサンマリンスタジアム宮崎）で今季初実戦に臨む見込み。「4番で本塁打も打点も日本で一番稼いで、独走で優勝し、3連覇することが一番」。その言葉には本気度があふれている。

