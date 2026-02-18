16日、火事があった広島県東広島市の住宅の敷地で男性が首を刺され死亡した事件で17日、警察は殺人と放火事件として捜査本部を設置しました。

■“強盗に襲われ火をつけられた”

16日未明、広島県東広島市にある一軒家で火事が発生。

近隣住民からの通報「建物の2階から火が出ている」

屋根が大きく焼け落ち、黒く焼け焦げた2階部分。建物を入念に調べる捜査員の姿も。

近隣住民

「（16日午前）4時前だったかな。急にカンカンなって、煙がすごかった」

近隣住民

「そこらへん全体が（炎で）赤くなっていた」

火事があった家には夫婦2人が暮らしていましたが、その後、裏庭で夫とみられる男性が死亡しているのが見つかりました。

◇

この場所で発見されたのでしょうか。現場には人型のような印も。警察によりますと、裏庭で見つかった男性の首には刃物で切られたような痕があり、司法解剖の結果、死因は首を複数回刺されたことによる失血死だったことが17日夜、新たにわかりました。つまり、男性は火災で死亡したのではなく殺害されていたのです。

火事の通報があった時間とほぼ同じころ…

110番通報「血まみれの人が助けを求めている」

通報した人「（16日午前）3時半ごろですね。家のインターホンが連打されたので。女性が血まみれ、頭部から血を流している状態で玄関にいて『助けてください』と」

◇

顔や衣服に血がついた状態だったという女性は、火事のあった家に住む50代の妻でした。インターホンのまわりには血痕のようなものも。そして、訴えたのが…

通報した人「『強盗に襲われました』と。本当に強盗なのかわからないけど、女性からは『強盗に襲われました』と『家に火をつけられて』と」

“強盗に襲われ火をつけられた”と助けを求めたといいます。

通報した人の家族「2階に灯油まかれて火をつけられたって。もみあっているときにマスクがずれて顔は見たと。20代くらいって言ってた」

助けを求めた妻は、20代くらいの人物に強盗に入られ、その後、灯油をまかれたと話したといいます。警察によりますと、50代の妻は煙を吸った影響で病院に搬送されましたが命に別条はないということです。

■「救急車で運ばれるときも旦那の心配していた」

さらに、当時の妻の状況については…

通報した人の家族「怖い思いしたから気が動転している。旦那の心配ばかりしてる。まだ1階におるって。救急車で運ばれるときも旦那の心配ばかりしていた」

夫婦を知る人「奥さんとは仲良かった。朝、会社に行くのも一緒に行ったりしてた。レジャーが好きな人だったから、休みの日は行ってたりしてたんじゃないかな。（Q：旦那さんの印象は?）優しい方、穏やかで」

仲むつまじい様子だったという夫婦。捜査関係者によりますと、住宅の1階の窓ガラスが割られ、何者かが侵入した形跡があったということです。

◇

この事件を受け、現場近くの小学校では、警察官が見守る中、子どもたちが登校する様子がみられました。

警察は17日、70人態勢の捜査本部を設置。何者かが男性を殺害し住宅に火をつけたとみて、殺人と放火の疑いで調べています。

（2月17日放送『news zero』より）