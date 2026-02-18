¡Ú½÷»Ò¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¡Ûº´Æ£°½Çµ¡ÖÆ¼¥á¥À¥ë¤Ç¤â²ù¤·¤¬¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¼«Ê¬¤¿¤Á¤âÀ®Ä¹¡×·è¾¡¿Ê½Ð¤Ê¤é¤º¤â3Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¡Ú¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡Û
¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È ½÷»ÒÃÄÂÎ¥Ñ¥·¥å¡¼¥È 3°Ì·èÄêÀï(Âç²ñ12ÆüÌÜ/¸½ÃÏ17Æü)
Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿½÷»ÒÃÄÂÎ¥Ñ¥·¥å¡¼¥ÈÆüËÜÂåÉ½¤Îº´Æ£°½ÇµÁª¼ê¤¬»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2018Ç¯Ê¿¾»Âç²ñ¤Î¶â¡¢2022Ç¯ËÌµþÂç²ñ¤Î¶ä¤ËÂ³¤¡¢Æ±¼ïÌÜ3Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¡£º´Æ£Áª¼ê¤ÏÉ½¾´¼°¸å¡¢¡ÖÀµÄ¾¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¤¡£¿·¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤Ç¤â²ù¤·¤¬¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¼«Ê¬¤¿¤Á¤âÀ®Ä¹¤·¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥á¥À¥ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤È¤Ê¤¤¤È¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê°ã¤¤¡£º£Æü¤Ï¤³¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Æ´î¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤¦¤ì¤·¤µ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
郄ÌÚÈþÈÁÁª¼ê¤È¤È¤â¤Ë³ê¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¡£¡ÖÀµÄ¾¡¢²ù¤¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È·«¤êÊÖ¤·²ù¤·¤µ¤ò¸ì¤ê¡¢¡ÖÎý½¬¤Ç¤¹¤´¤¯¤è¤¯¤Ç¤¤Æ¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢100¡óÈ¯´ø¤Ç¤¤¿¤«¡Ø¤¦¤ó¡Ù¤È¤Ï¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î·Ð¸³ÃÍ¤äµ»½Ñ¤ò¤³¤Î4¿Í¤Ç½Ð¤·ÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º´Æ£Áª¼ê¤Ï¤³¤ì¤ÇÆ±¼ïÌÜ3Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¡£¡Ö¡Ø¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç3¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò»ý¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¨¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¥è¥Ï¥ó¡¦¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥³¡¼¥Á¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¶â¡¦¶ä¡¦Æ¼¤È1¤Ä¤º¤Ä³ÍÆÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤¿¤¤¡×¤Èº´Æ£Áª¼ê¤Ï¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£