一人が1日に2.5個使用

国際オリンピック委員会（IOC）は14日、ミラノ・コルティナ五輪の選手村で配布していたコンドーム1万個の在庫が尽きたことを明らかにした。2021年の東京五輪でも、大会組織委員会から16万個のコンドームが配布されたことが話題となったが、そもそも、なぜオリンピックに大量のコンドームが必要なのか。アスリートへの取材に基づいた過去の記事から、選手村の“性事情”を見てみよう。

（以下、デイリー新潮2021年5月31日配信の記事を基に加筆・修正しました。年齢・肩書などは当時のまま）

【写真を見る】コンドームが枯渇… 選手が投稿している選手村の模様

ロンドン大会（2012）で15万個、ソチ大会（2014）で10万個、リオデジャネイロ大会（2016）で45万個、平昌大会（2018）で11万個と、最近の大会では10万個を超えるコンドームが配布されている。そこで、史上最多45万個が配布されたリオデジャネイロ大会を例に、もう少し分かりやすく説明しよう。

ミラノ・コルティナ冬季五輪の開会式

リオ大会には、204の国、地域から約1万500人の選手と役員らが参加した。45万個を参加人数で単純に割ると、ひとりあたり42.85個のコンドームが配布されたことになる。大会期間の17日間で全て消費されたとすると、ひとりが1日で約2.5個を使用することになるのだ。

オリンピックでのコンドーム配布の歴史は、水泳の鈴木大地、レスリングの小林孝至や佐藤満らが金メダルを獲得した1988年のソウル大会に始まる。その後、2000年のシドニー大会では用意していた7万個では足りず、2万個が追加注文され、選手村に配布するコンドームは10万個程度という目安が出来たという。選手村の診療所や自動販売機で無料で入手できるらしい。

7割の選手が経験

さて、ここで気になるのは、選手村ではどうしてこれほど大量のコンドームが必要なのかということだ。2012年にアメリカのスポーツ専門チャンネルESPNの電子版で配信された記事では、オリンピックアスリートの取材に基づいた選手村の知られざる性事情が明かされている。

水泳のライアン・ロクテ選手は「オリンピック選手の70％から75％が大会中に行為をしている」と証言する。少し言い過ぎやしないかと疑いたくなるが、彼が世界記録保持者で、ロンドンが3大会目のオリンピック出場となる選手と聞けば、ある程度経験に基づいた数字のように思える。

では、なぜオリンピック選手は、大会期間中にこれほどまでに行為に夢中になるのだろうか。

記事では、《選手村内は、窓には旗が掲げられ、バルコニーから音楽が鳴り響くようないわばお祭り状態》になるという。選手は、その特殊な環境の影響を受けると指摘されている。

加えて、そこに集まるのは当然ながら世界のトップアスリートである。

《選手村は、言ってみれば世界一の会員制クラブだ。入会には、最高の才能があればいい》

《選手は若く、極めて健康である上に、何年も軍隊みたいな練習をつんできている。そんな人達が、過保護な親や記者達から遮断された安全地帯に突然放たれたらどうなるか》

アテネや北京大会に出場した女子サッカーアメリカ代表のホープ・ソロ選手も、

「一生に一度の経験をしたら、思い出も作りたい」と証言している。

バーでナンパするより簡単

世界の大舞台に立つ高揚感も、アスリートを開放的な気分にさせるようだ。では、選手同士はどうやって出会うのだろうか。

先のソロ選手は、

「バーとは違って、選手村で気になる相手に話しかけるのは簡単です。『なんのスポーツをしてるの』と話しかければいいだけだから」と選手村流のナンパ術を紹介。

節操がなさすぎるように思えるが、シドニー大会で銅メダルを獲得したアメリカの砲丸投げのジョン・ゴディナ選手に言わせれば、

「二度と会うことが無いと分かっているからね」

さらに、スキーのアメリカ代表キャリー・シェインバーグ選手は、

「オリンピック選手は、冒険者で新しいもの好き。言葉の通じない相手と寝るような挑戦もしてみたいものなんだ」と語る。

Tinderで簡単にマッチング

選手村でも、実社会と同じようにやはりモテる選手とそうでない選手は出てくるらしい。

北京大会で体操の団体銀メダルを獲得したアメリカのアリシア・サクラモーン選手は、

「水泳選手と水球選手の肉体は最高。彼らはありえないほどトレーニングをしているから。陸上競技の男たちも可愛いと思う」と明かす。

さらに、2014年ソチ大会以降、選手村でもTinderを使って簡単に出会えるようになったというアメリカのスノーボード選手、ジェイミー・アンダーソンの証言もある。

Tinderは、写真と簡単なプロフィールを見て気に入った相手とチャットのやりとりを始められるマッチングアプリで、マッチングする対象との距離を設定出来ることが特徴である。例えば1キロ以内など設定しておけば、選手村内にいる選手同士でマッチングが可能なのだ。

「選手村では、みんなTinderを使って気軽に出会うようになった。でも、気が散りすぎるから、私はアカウントを消去しました」

デイリー新潮編集部