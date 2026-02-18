「特捜の“初荷”が、単純なインサイダー取引事件とはねぇ……」

ある検察OBの弁護士がため息をついた。「貯蓄から投資へ」の政策転換で新NISAも始まり、株式市場に注目が集まる中、「市場の番人」と呼ばれる証券取引等監視委員会（監視委）とタッグを組む東京地検特捜部が2月に入り、金融商品取引法違反（インサイダー取引）容疑で準大手の三田証券元役員らを逮捕した。東京地検特捜部にとっての「初荷」とは、新年に入って最初に強制捜査（逮捕）に着手する事件のこと。その年を占うような意味合いもあるだけに、市場の健全化に力点を置く特捜部の捜査姿勢を評価する意見がある一方、一部には不満の声も聞かれる。それはなぜなのだろうか……。

監視委とのタッグは順調

改めて事件の概要を振り返っておこう。

元取締役らが逮捕された三田証券は、モーター製造大手ニデックのTOB（株式公開買い付け交渉の代理業務を依頼されていた。同社が工作機械大手の牧野フライス製作所に対してTOBを仕掛けるとのインサイダー情報に基づき、TOB公表前の2024年9月から12月にかけて、フライス社の株式32万9100株（約23億4980万円分）を買い占めた、というもの。2月10日までに7人が逮捕されている。

最高検は2011年秋、東京地検特捜部の捜査体制について、主に国税局とタッグを組んで脱税事件を捜査していた財政経済班を、財政班と経済班に分割。経済班は監視委とタッグを組むシステムとするとともに、“犬猿の仲”とされた警視庁捜査2課の後方支援に当たる体制に変更した。

大阪地検特捜部の証拠改竄事件をきっかけに始まった検察改革の一環だが、こうした変更以降、東京地検特捜部を中心に、全国の検察が監視委から告発を受けた旧証券取引法（金商法）違反の件数は堅調に推移している。

具体的には2012年度7件→13年度3件→14年度6件→15年度8件→16年度7件→17年度4件→18年度8件。元号が変わった19年度は3件で、コロナ禍による緊急事態宣言が初めて出された20年度は2件と最少を記録したものの、21年度は8件→22年度8件→23年度4件→24年度7件――実績は着実に重ねられており、25年度も今回で4件目となる。

証券犯罪の刑事告発は、任意調査や強制調査（家宅捜索）の結果に基づき、受理する地検と、調査をした監視委が事前協議を重ねた上で行われる。前出の検察OBの弁護士は「市場の健全化を図るため、一罰百戒の効果を狙って立件しているという点では、一定の成果が上がっていると言えるでしょう」と前置きしつつ、こう続ける

「本当の意味で悪質な事件というより、入念に打ち合わせて有罪が確実なものに絞って事件にしている、実績づくりのための事件……言い方を変えれば、数合わせのための事件という側面が透けてみえるようにも思う」

株取引に詳しい弁護士によると、「今回の事件は、取引額は大きいですが単純なインサイダー事件です」と話す。国家公務員の定数削減が進められる中、監視委の人員も減員が進められている。バブル崩壊後に発覚した証券不祥事をきっかけに、わずか84人の定員でスタートした監視委は、2016年度には発足時の5倍近い411人の人員を抱えていたが、その後の10年間で、1割の人員が削減されている（25年度379人）。

「強引な取り調べの問題を抱え、意気消沈している感もある特捜部と、人員削減に歯止めをかけたい監視委の利害が一致した結果の点数稼ぎのため、初荷に選ばれたのが今回のインサイダー事件だとする意地の悪い見方もあるのです」（同OB）

異例のアプローチを称賛

昨年1月に発覚した証券口座の乗っ取り事件は、ネット証券の台頭と、NISAやiDeCoの登場で、主婦や学生らにも広がるデイトレードの活況を受けた対応が監視委に求められる中で起きた。その後の調べで、不正アクセスによって株価操縦が行われていたことが判明。監視委は同12月、金融商品取引法違反（相場操縦）の疑いで、中国籍の男を特捜部に告発している。サイバー攻撃と相場操縦を組み合わせた新しい手口により被害が急拡大したため、監視委が異例の“アプローチ”を見せたかたちだ。

ネットが生活に定着し、証券市場を取り巻く環境は一層高度化、複雑化が進んでおり、こうした監視委の対応を称賛する市場内での意見は多い。男が乗っ取った口座で買っていたのは、取引量が少なく、わずかな売買でも価格の変動が大きい企業の株で、証券市場では「ボロ株」などと呼ばれるものだった。前出の株取引に詳しい弁護士によると、

「相場操縦の調査には、株売買のタイミングや値動きを秒単位で追う作業が必要なため、時間と手間がかかる。それだけに、人員削減が続く中で、監視委が告発件数を維持するためには単純なインサイダー取引の方が、手っ取り早く結果が得られると考えるのは無理もない面はある」

そもそも「初荷」などといった縁起を担ぐような発想自体が古いとの見方もあるが、警視庁など各都道府県警の捜査1課が課内に神棚を飾っていたりするなど、捜査機関にはゲン担ぎの風習が、根強く残っているのも事実だ。

一方で、この初荷の“選択肢”については「別の見解」（同OB）もあるようだ。

特捜部はかつて、1992年に阿部文男元沖縄開発庁長官を共和汚職事件で逮捕。2001年には小山孝雄参院議員をKSD事件で、また10年にも石川知裕衆院議員を陸山会事件で逮捕したほか、24年には池田佳隆衆院議員を派閥裏金事件で逮捕している。いずれのケースも逮捕は年明け早々の1月。つまり事実上の初荷であった。ロッキード事件に象徴されるように「巨悪を眠らせない」とのフレーズで知られる東京地検特捜部の真骨頂の一つが、中央政界の浄化であることは論を俟たないところだ。

予算通過のタイミングで

一方で同OBはこう語る。

「特捜部では伝統的に、捜査が国民生活に悪影響を及ぼさないよう国会の予算審議期間中の政界捜査を手控える傾向にある。国会議員には会期中の不逮捕特権があるので、強引に逮捕するには国会の審議を止め、逮捕を許諾してもらう必要があるので、国会開会前に滑り込みで逮捕するか、衆院での予算案可決を待つことが多い」

1月の政治家逮捕は、まさに滑り込みで政界捜査に着手した初荷の事例だ。法曹関係者は「現在の捜査事情を知っているわけではないが、高市総理の電撃解散は想定外だったはずなので、インサイダー以外に政界捜査を初荷として準備していた可能性はゼロではないのでは」と推測する。だが「若い頃は、イケイケの特捜検事として鳴らしていた法務省の森本宏事務次官は名古屋大初の検事総長が見えてきた辺りから、政界捜査への意欲が減退しているとの噂も耳にしたことはある」とも話す。

同OBは「検事総長の椅子を巡っては、過去にもさまざまな思惑がからんだ人事抗争もあったので、一概には言えないが、東大以外からの総長が続くこと（畝本直美・現総長は中大卒、次期総長最有力の川原隆司・東京高検検事長は慶大卒）を快く思っていない人たちが、元検察幹部を含めた法曹界に一定程度いることは間違いない。『森本は自民党に睨まれることは絶対にしない』と陰口をたたく向きもある。“高市自民”が選挙で圧勝した今、東京地検特捜部が政権与党に切り込むことがあるのかどうか、気にはなる」と心情を語る。

かつて「政界のドン」の異名を取り、政界を牛耳っていた金丸信元自民党副総裁を、特捜部は1993年3月6日に巨額脱税事件で電撃逮捕した。94年度予算案が衆院を通過した直後のことだ。来年度の予算案は今の特別国会での審議となったが、予算が成立した時、特捜部の政界捜査に動きがあるのか、ないのか――注目したいところだ。

岡本純一（おかもと・じゅんいち）

ジャーナリスト。特捜検察の捜査解説や検察内部の暗闘劇など司法分野を中心に執筆。月刊誌「新潮45」（休刊中）では過去に「裏金太り『小沢一郎』が逮捕される日」や「なぜ『東京高検検事長』は小沢一郎を守ったか」などの特集記事を手掛けた。

