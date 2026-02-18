食料品の消費税を巡り

2月8日放送の「選挙の日2026」（TBS系）で、爆笑問題の太田光が中継先の高市早苗首相に投げかけた質問が物議を醸している。自民党が公約として掲げた「食料品の消費税2年ゼロ」について高市首相が実現への意気込みを語る中、太田は「大変失礼なことを言いますが」とことわりを入れた上で「もしできなかった場合、高市総理はどう責任を取るんでしょうか」と質問した。【ラリー遠田／お笑い評論家】

これに対して高市首相は露骨に不快感を示し、「公約に掲げたんだから、一生懸命いまからやるんですよ。できなかった場合とか、暗い話しないでください」「なんか意地悪やなあ。最初からでけへんと決めつけんといてください」と応じ、両者の会話は噛み合わないまま終わった。

この件に関して、世間では太田に対する批判の声が殺到している。同番組では、太田はこれまでにも政治家に失礼な態度を取って炎上騒動を引き起こしたことが何度もあり、今回の件もそこまで予想外のことではない。

一部には太田を擁護する意見もあるが、批判が高まっている最大の理由は、今回の衆院選で大勝した自民党の高市首相に対する国民の人気や期待が高いからだろう。勝者に対して水を差すような発言は視聴者の心理的反発を招きやすい。

また、選挙特番という場においては、政策の詳細な検証よりも将来への前向きなメッセージを期待する視聴者も多い。その中で、実現できなかった場合の責任を問う質問は、内容の是非とは別に、場の空気にそぐわないものとして受け取られやすかった。

しかし、一般論として言えば、政治家に対して政策が実現しなかった場合の責任を問うこと自体は、ジャーナリズムにおいて不自然な行為ではない。むしろ、公約の実効性や現実的な見通しを問うことは、選挙報道において避けて通れない論点である。

取材相手が不快に感じる可能性があるからといって、当たり障りのない質問だけを重ねればいいというものではない。問題があるとすれば、質問の内容そのものというよりも、そのタイミングや文脈、そして短い中継という形式の中でそれがどう機能したかという点にある。

会話の前提が一致せず

実際に放送されたやり取りを見ていて感じたのは、失礼かどうかというよりも「噛み合っていないな」ということだった。太田は公約と責任という制度的な話をしていたのに対し、高市首相は選挙直後の政治的メッセージとして「これから実現に向けて努力する」という姿勢を示していた。

一方は仮定の話としての責任論を提示し、もう一方は現在進行形の政治的意思を語っていたため、会話の前提が一致していなかったのである。高市首相が一瞬驚いたような表情を見せたのも、この前提のズレがあったからだろう。

さらに言えば、このすれ違いは個人の資質というよりも、テレビの生放送という場の構造に由来する部分が大きい。選挙特番の中継は数分にも満たない短いやり取りであり、その限られた時間の中で政策の実現可能性や責任論を丁寧に議論することは不可能である。

テレビは情報伝達の場であると同時にショーでもあり、そこでは複雑な思想や政策が単純化された形で提示される。今回のやり取りでも、互いの考えの全体像が示されたわけではない。

太田の政治に対する問題意識や個人的な意見は、彼の著書の中ではもっと言葉を尽くして明確に語られている。一方で、高市首相の政策や安全保障・経済に対する考え方も、『日本の経済安全保障 国家国民を守る黄金律』などの著書では詳細に述べられている。

数分間のテレビ中継の中で、それらの背景や思想が十分に表現されることはない。本来は、あの短いやり取りだけを見て彼らの思想や主張を評価することはできないはずなのだ。

太田と高市首相は会話の中でどちらも手の内を明かしてはいない。限られた時間でそんなことはできないというのは承知の上で、ショーとして最低限のものを見せていただけだ。数分間のやり取りに過剰な意味を見出すのではなく、その外側にある言葉や思想に目を向けることが必要なのではないか。

ラリー遠田（らりー・とおだ）

1979年、愛知県名古屋市生まれ。東京大学文学部卒業。テレビ番組制作会社勤務を経て、作家・ライター、お笑い評論家に。テレビ・お笑いに関する取材、執筆、イベント主催など多岐にわたる活動を行っている。お笑いムック『コメ旬』（キネマ旬報社）の編集長を務めた。『イロモンガール』（白泉社）の漫画原作、『教養としての平成お笑い史』（ディスカヴァー携書）、『とんねるずと「めちゃイケ」の終わり 〈ポスト平成〉のテレビバラエティ論』（イースト新書）、『お笑い世代論 ドリフから霜降り明星まで』（光文社新書）、『松本人志とお笑いとテレビ』（中公新書ラクレ）など著書多数。

