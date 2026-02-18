【Ｊ２藤枝】槙野監督への直訴でつかんだ”本職”ボランチで存在感　ＭＦ芹生海翔「守備だけでなくラストパスも狙っていく」…２１日・甲府戦

Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは１７日、静岡・焼津市内での練習をメディアに公開。高卒３年目のシーズンを迎えたＭＦ芹生海翔が、慣れ親しんだポジションでの飛躍を誓った。

芹生は前節・１４日の松本戦で先発して９０分フル出場。後半のピンチにはゴール前で体を投げ出してシュートをブロックするなど、献身的な守備で２―０の完封勝利に貢献した。公式戦のスタメンは入団１年目の２４年７月以来。そしてボランチを任されたのは初めてだった。

鹿児島城西高時代の本職はボランチだったが、プロ入り後はシャドーなど攻撃的な位置を任されてきた。「点を取るポジションだからいいか」と思っていたが、やりにくさも感じていた。そして今冬、槙野智章監督との面談で「ボランチがやりたい」と直訴。鹿児島キャンプでの最後の練習試合（対山形）で本職の位置で出場し、アピールに成功。松本戦の先発につながった。

監督も「面談するまで、シャドーの選手だと思っていました。（松本戦も）いいプレーをしていた」と褒める。その松本戦では芹生と同じく、先発に起用したＭＦ中村優斗も躍動して勝利に貢献。指揮官は「いい選手は１回のチャンスをしっかりとつかむ。ちゃんと準備しているからです」と目を細めた。

次節・２１日はＪ２甲府とホームで対戦。Ｊ３の福島と長野に連勝して波に乗っており、激しい試合が期待される。２００６年２月生まれで、まだ１９歳の若武者は「守備だけでなく、ラストパスも見せて行きたい」と攻撃への貢献を誓った。