「恵方巻き、食べる？」＜回答数39,078票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第444回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「恵方巻き、食べる？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「恵方巻き、食べる？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
市販品活用で簡単！恵方巻き
【材料】（2人分）
<すし飯>
ご飯(炊きたて) 1合分
寿司酢 大さじ 2
セリ 1/2束
カニ風味カマボコ 4本
シイタケの甘煮(市販品) 2~3個
鯛でんぶ 大さじ 2
<卵液>
溶き卵 2個分
砂糖 小さじ 2
薄口しょうゆ 小さじ 1/2
塩 少々
サラダ油 適量
焼きのり(全形) 2枚
【下準備】
1、セリは根の部分を切り落とし、根元を輪ゴムなどでしばり、分量外の塩少々を入れた熱湯でサッとゆで、水に取る。水気を絞り、長さ5cmに切る。
2、カニ風味カマボコはほぐす。シイタケの甘煮は薄切りにする。＜卵液＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】
1、＜すし飯＞を作る。ボウルにご飯を広げ、寿司酢を全体にまわしかけ、切るように手早く混ぜる。
ご飯はかために炊いたものを使用してください。
2、卵焼きを作る。サラダ油を薄くひいた卵焼き器を中火で熱し、＜卵液＞を数回に分けて流し入れ、卵焼きを焼く。巻きすで形を整え、冷めたら棒状に切る。
3、巻きすに焼きのりをのせ、＜すし飯＞の半量を、焼きのりの向こう側4cm位を残して全体に広げる。セリ、カニ風味カマボコ、シイタケの甘煮、鯛でんぶ、卵焼きの半量をのせる。
4、指で具を押さえながら、巻きすごと持ち上げ、手前側と向こう側の寿司飯の端を合わせるようにして巻く。巻き終わりを下にして形を整える。同様にもう1本巻く。切らずに器に盛る。
(E・レシピ編集部)
