・「恵方巻き、食べる？」の結果は…

・1位 … 食べる 37%

・2位 食べない 26%

・3位 多分食べる 20%

・4位 わからない 15%



※小数点以下四捨五入



39,078票

今日の質問は「恵方巻き、食べる？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「恵方巻き、食べる？」