【きょうから】タリーズ×トムジェリ 見た瞬間”キュン”がとまらないコラボドリンク＆グッズが勢揃い
タリーズコーヒーと『トムとジェリー』による7回目のコラボレーションが、きょう2月18日（水）からスタートする。アメリカの定番サンドイッチ「PB&J（ピーナッツバター＆ジェリー）」をモチーフにしたドリンクや、“チーズ”をイメージした黄色をメインカラーにしたコラボグッズが登場する。
【画像】ホイップに突っ込むタフィーの可愛いおしり…コラボ商品全部見せ
1940年の誕生以来、世代を超えて親しまれてきた「トムとジェリー」。今回のテーマは“Let’s Make Your Day 〜笑顔のきっかけは、トムとジェリーと一杯のコーヒー〜”で、日常にワクワク感を添えることを狙う。限定ドリンクは、アメリカの定番サンドイッチ「PB&J（ピーナッツバター＆ジェリー）」をモチーフに、“ふたりでひとつ”というトムとジェリーの関係性を重ねて開発された。
ドリンクは、ピーナッツバターの塩味とコクにエスプレッソを合わせ、ラスクの食感を加えた「さくさくラスクのピーナッツバターラテ」（税込750円／Tallサイズのみ）と、果肉感のあるストロベリーソースをトッピングした「＆TEA さくさくラスクのストロベリーロイヤルミルクティー」（税込750円／Tallサイズのみ）の2種類。いずれも限定デザインカップで提供される。
フードやグッズも充実する。ジェリーの大好物であるチーズを使った「トムとジェリー パニーニ風カツサンド 〜チーズ＆ラタトゥイユ〜」（税込495円）や、「トムとジェリー チーズ味カリカリスティック」（税込320円）を用意。さらに、エプロン姿のキャラクターたちを描いたトートバッグやサコッシュ、マグキャップ、キャリーボトルなど、日常使いしやすいアイテムがそろう。
期間中は、ドリンクと一緒に購入できる数量限定グッズも登場する。第1弾として18日から「トムとジェリー ミニトート」（税込880円）、第2弾として25日から「トムとジェリー アクリルチャーム（コーヒーサーブ）」（税込990円）を展開し、いずれも発売初日は購入数制限が設けられる。
このほか、公式Xを使ったプレゼントキャンペーンや、公式アプリによるデジタルスタンプラリーも実施予定。スタンプラリーでは、抽選で14組28人をグリーティングイベントに招待する。
