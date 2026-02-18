¡ÖÀµÄ¾¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¸ÞÎØ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¦Ãæ°æ°¡Èþ¤¬¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î¥·¥ç¡¼¥È78.71ÅÀ¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¾Ð´é¤Ï¤¸¤±¤ë
¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à(Âç²ñ12ÆüÌÜ/¸½ÃÏ17Æü)
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à(SP)¤Ë¸ÞÎØ½é½Ð¾ì¤ÎÃæ°æ°¡ÈþÁª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¡£´°àú¤Ê±éµ»¤Ç78.71ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ°æÁª¼ê¤ÏËÁÆ¬¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ò´°àú¤ËÃåÉ¹¤µ¤»¾Ð´é¤Ç±éµ»¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤È¡¢Â³¤¯¥È¥ê¥×¥ë¥ë¥Ã¥Ä+¥È¥ê¥×¥ë¥È¥¦¥ë¡¼¥×¤ÎÏ¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤âÀ®¸ù¡£¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î±éµ»¤ò¼¡¡¹¤ËÈäÏª¤·¡¢±éµ»¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤³¤ó¿È¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤Ç¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ë78.71ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±éµ»¸å¡¢Ãæ°æÁª¼ê¤Ï¡ÖÀµÄ¾¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÂçÉñÂæ¤ò¤É¤ì¤À¤±³Ú¤·¤á¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤·¤«Ìµ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢±éµ»¤ÎÆâÍÆ¤â¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤Î³èÌö¤Ë¡ÖºòÆü¤Î¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¡Ê»°±ºÍþÍèÁª¼ê¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁª¼ê¥Ú¥¢¡Ë¤Î±éµ»¤ò¸«¤Æ¤¹¤´¤¯´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¤¹¤´¤¯¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤á¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄ´À°¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤¬¤Ï¤¸¤±¤Þ¤·¤¿¡£