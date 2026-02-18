

福岡・門司港の歴史的な街並みに、新しい宿泊施設が加わります。星野リゾートは、福岡県初進出となる「BEB5門司港 by 星野リゾート」（北九州市）を2026年7月24日に開業します。コンセプトは「トキメキ海峡ステイ」。関門海峡のダイナミックな絶景を楽しめる全室海峡ビューの客室や、地元の美味しいものを持ち寄って24時間語らえるパブリックスペースなど、これまでのホテルにはなかった「自由でルーズな滞在スタイル」を提案します。夏の旅行予約が本格化する今、知っておきたい周辺観光の魅力や、最新の施設情報などをご紹介します。

関門海峡・夜景が美しい、門司港レトロってどんなところ？

ライトアップされた門司港駅舎。駅や近隣の建築物群は門司港レトロ地区として国土交通省の都市景観100選に選出されています

歴史的建造物が点在し、ノスタルジックな街の雰囲気を楽しめる「門司港レトロ」。重要文化財の門司港駅舎をはじめとして「旧大阪商船」「旧門司三井倶楽部」「旧門司税関」など、駅周辺の建物を散策するだけでも見ごたえがあります。

大正時代に建てられた、洋風木造2階建ての「旧大阪商船」

門司港といえば、関門海峡！ 全長1,068メートルの吊橋「関門橋」が本州と九州を繋いでいます。関門トンネル人道を通って、歩いて九州から本州へ渡ることも可能です。

北九州市と下関市を結ぶ、関門海峡の関門橋

旧九州鉄道会社の本社社屋を活用した赤レンガ造りの「九州鉄道記念館」も必見！ 車両や鉄道文化遺産の展示、運転体験施設、ジオラマ、ミニ列車が走るミニ鉄道公園など充実しています。

九州鉄道記念館も、国登録有形文化財のひとつ

「門司港レトロ」に、関門海峡ビューの遊び心あふれるホテルが誕生

24時間営業のカフェラウンジがあり、自由気ままな滞在ができる「BEB」

「BEB（ベブ）」は、「居酒屋以上 旅未満 みんなでルーズに過ごすホテル」を掲げるブランドです。軽井沢、土浦、沖縄瀬良垣に続く4施設目として誕生する「BEB5門司港」は、JR鹿児島本線「門司港駅」から徒歩約4分。歴史的な街並みが残る門司港レトロ地区に位置しています。

ホテルの最大の特徴は、関門海峡のダイナミックな景色を存分に味わえること。船の往来や夕日の美しさ、夜のライトアップなど、時間とともに移り変わる景色を満喫できます。

最上階の「TAMARIBA」は持ち込みもOKな24時間スペース

BEB5門司港「TAMARIBA」イメージ

ホテル最上階に設置されるパブリックスペース「TAMARIBA（タマリバ）」は、24時間いつでも利用可能です。ここからは関門海峡を一望でき、日中の活気ある様子から夜景までを満喫できます。

飲食物の持ち込みが推奨されているため、地元の美味しい食材や酒を持ち寄り、仲間と自由に語らうことができます。「居酒屋に行くよりも素敵に、でも旅よりも気軽に」というブランドの魅力を体現する空間となっています。

全119室が海峡ビュー！「ヤグラルーム」など個性的な客室

全室海峡ビューの客室

客室は全119室すべてが、門司側から関門海峡を臨む「海峡ビュー」となっています。「海峡ツイン」は3名まで宿泊可能。「ヤグラルーム」最大4名まで。秘密基地のような構造で、グループでの滞在に最適です。

すべての客室には、窓際に大きなデイベッド「くつろぎ寝台」が設けられています。利用者は、悠然と行き交う船を眺めながら、開放感あふれる空間でリラックスした時間を楽しめます。

宿泊料金は1泊6,600円〜（2名1室利用時 1名あたり、税込、食事別）とリーズナブルで、気軽に利用できそうです。

【2026年7月開業】BEB5門司港 by 星野リゾート 概要

・コンセプト：居酒屋以上旅未満、みんなでルーズに過ごすホテル

・最大の特徴：全119室が関門海峡ビュー。飲食物持ち込み推奨の24時間スペース「TAMARIBA」

・アクセス：JR門司港駅から徒歩4分

・料金：1名 6,600円〜

・予約：2025年12月より受付中

2026年夏、関門海峡の絶景と、歴史ある門司港の雰囲気を一度に楽しめる新しい拠「点BEB5門司港」の誕生です。星野リゾートが提案する「居酒屋以上 旅未満」というスタイルは、堅苦しい旅行よりも、大切な仲間と気兼ねなく笑い合いたい今の時代にぴったりです。

全室海峡ビューで1泊6,000円台から。この夏、ライトアップされた関門橋 を眺めながら、自分たちだけの特別な時間を過ごしに門司港へ出かけてみませんか？

