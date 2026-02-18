原菜乃華が主演を務める連続ドラマ『るなしい』が、4月2日24時30分よりテレ東ほかで放送されることが決定した。

参考：原菜乃華が撮影で感じた“青春” 「お芝居に対する情熱は、きっと部活動に対する情熱と近い」

本作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子による同名漫画を原作とした宗教純愛サスペンス。見逃し配信の総再生数がテレ東史上最高を記録した不倫ホラー『夫の家庭を壊すまで』（テレ東系）の上田迅が脚本・監督を務める。

「火神の子」として生きる女子高生・郷田るなは、祖母と営む鍼灸院で自らの血を入れたモグサを用いて「自己実現」を販売する信者ビジネスを行っていた。その背景ゆえ、学校では「宗教の人」と呼ばれ孤立するるなにとって唯一の理解者は幼なじみのスバルだけ。だがある日、いじめから救ってくれた学校の人気者・ケンショーに恋をしてしまう。しかし、“神の子”に恋は許されない。恋心を抑えることができなかったるなはケンショーに告白するが、あえなく失恋して体調を崩してしまう。気持ちを弄ばれたと感じたるなは、ケンショーを信者ビジネスに取り込み復讐すると決意する。

主人公の郷田るなを演じるのは、NHK連続テレビ小説『あんぱん』や映画『見える子ちゃん』、『【推しの子】』シリーズなどに出演し、第47回日本アカデミー賞で新人俳優賞を受賞した原。原が連続ドラマの主演を務めるのは本作が初となる。

なお、主演の原と原作者の意志強、上田監督、 吉川肇プロデューサーからはコメントも到着した。

原菜乃華（郷田るな役）コメント出演が決まったときの気持ち原作を読んだとき、自分が演じるということを意識せず、ひとりの読者として物語に没入してしまいました。ページをめくる手が止まらず、こんなにも惹かれる作品に携われることに、今はとてもわくわくしています。撮影が待ち遠しいです。

台本を読んでの感想、演じる役柄についての印象や意気込み物語全体に漂う独特の空気感と不気味さに強く惹かれました。登場人物それぞれに狂気を感じながらも、どこか身近に思える心理描写が印象的で、人間の「気持ち悪さ」を繊細に描いた作品だと感じています。これまで演じたことのない役でもあり、人々を惹きつける彼女の不思議な魅力や狂気、葛藤をどう表現すればいいのか、プレッシャーも感じています。

視聴者へのメッセージ怪しいと分かっているのに惹かれてしまい、目が離せない。気づけば自分も、るなのビジネスに取り込まれているかのような感覚に陥る作品です。今までに観たことのない、刺激的な物語になっていると思います。ぜひ楽しみにしていていただけたら嬉しいです。

意志強ナツ子（原作者）コメント『るなしい』のドラマ化のお話をいただいたときは、以前から映像化への憧れはあったものの、「私の作品が本当に実写になるのだろうか」と、にわかには信じられないほど驚き、そして大変嬉しく思いました。主演の原菜乃華さんは、まさに今をときめく俳優さんであり、主人公のるなを演じていただけるなんてこれ以上ないほど贅沢なことだと感じています。るなが持つ独特の「無垢さ」と、人を惹きつける「カリスマ性」。その二面性を同時に表現できるのは、もはや原さんしか考えられないと確信しています。ドラマ版では、漫画で描ききれなかった他のキャラクターたちの性格や背景も、より人間味を持って丁寧に描かれています。実写としてより立体的に、深化した『るなしい』の世界をぜひ楽しんでいただければ幸いです。

上田迅（脚本・監督）神の子としての宿命や責任、そして「恋をしてはいけない」という掟。その狭間で葛藤しながらも、神の子であることでしか自らのアイデンティティーを証明できない彼女の危うさ。本作は、単なる信者ビジネスや恋愛の枠には収まりません。揺れ動く感情の中で、信じるものや欲するもののために必死に生きる人々を描いた、濃密なヒューマンドラマです。愚かで美しい「るな」の生き様、そして彼女を取り巻く人々の人生を、誰一人置き去りにすることなく描き切りたいと思います。断言します。めちゃくちゃ面白いドラマになります。皆さま、どうぞご入信ください。

吉川肇（プロデューサー／テレビ東京ドラマビジネス部）コメント脳の中で永らく刺激されてこなかった部分を優しく触れられるような快感……『るなしい』からしか得られないような根源的な強さがあります。主演の原菜乃華さん、上田迅監督と共に、ドラマの中で表現の限りを尽くしていきながら、意志強ナツ子先生が描く「不器用に生きざるを得ない人たちの美しさ」を一人でも多くの方に届けたいと思っておりますので、宗教純愛サスペンスをお楽しみください。（文＝リアルサウンド編集部）