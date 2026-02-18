日本も魅了した“美女軍団”の一人！韓国カーリング女子の至近距離SHOTにファンもメロメロ

ミラノ・コルティナ冬季五輪で日本にも勝利し、“美女軍団”と注目を集めるカーリング女子韓国代表でフィフス（リザーブ）を務めるソル・イェジの美貌が話題だ。

【写真】ソル・イェジ、女優さながらの完璧美貌

ソル・イェジは最近、自身のインスタグラムで「ついにオリンピックフォン♡」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、大会出場選手に配布されるサムスンのスマートフォンを利用して鏡越しに自撮りをするソル・イェジが写っている。女優さながらの目鼻立ちの整ったビジュアルで、微笑みながらスマートフォン越しにこちらをじっと見つめる表情が印象的だ。

（写真＝ソル・イェジInstagram）

ソル・イェジは1996年8月26日生まれの29歳。双子の妹ソル・イェウンとともに京畿道庁カーリングチーム「チーム5G」に所属しており、妹イェウンはリードを務め、姉イェジは控えのフィフスとしてチームを支える。韓国代表としては、パンコンチネンタルカーリング選手権の2023年大会で金メダル、2024年大会で銀メダル、2024年の世界女子カーリング選手権で銅メダル、2025年のハルビン冬季アジア大会で金メダルを獲得した。現在行われているミラノ・コルティナ冬季五輪にも、「チーム5G」で韓国代表として出場している。