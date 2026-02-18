「クラブに居たくないかのようだ」“リーグ最高”と称賛された日本人MFはなぜ絶不調に陥ったのか「監督は彼を信頼できない」
セルティックの旗手怜央は、直近の試合で低調なパフォーマンスを批判されている。それは今季初めてのことではない。
昨シーズンまでは中盤の主軸だった旗手は今季、リーグ戦で22試合に出場し、１得点、２アシスト。ヨーロッパリーグでは７試合出場で３得点、１アシストを記録している。欧州での３得点は立派だが、リーグ戦の数字は十分とは言いがたい。また、内容面でも精彩を欠いた出来でたびたび批判されてきた。
特に最近の試合ではレギュラーの座も失い、モチベーションの低下を指摘する声も増えている。
セルティック専門サイト『Celts Are Here』は同メディアによると、ロバート・グリーブ記者はポッドキャスト『Press Box』で、「ハタテはそこに居たくないかのようだ」と述べている。
「おそらく夏に移籍の可能性を見ながら実現せず、１月に何かを期待しながら現実にならなかった。オニールは彼を信頼できないと思う」
これを受け、Celts Are Hereは「ひどい評価ではあるが、多くのサポーターがピッチに見ていることと一致する。シーズンのこの段階でセルティックにただの乗客を抱えている余裕はない」と続けた。
「ハタテにまだ事態を好転させるだけの能力がある。だが、時間はなくなりつつあるのだ。移籍を望むなら、それを勝ち取らなければならない。今の彼はそれをしていないのだ」
クオリティは以前から評価されている。実際、これまでその力を発揮し、昨シーズンまで「スコットランドリーグ最高のMF」と称賛されてきた。旗手はその輝きを取り戻すことができるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
