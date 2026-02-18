◇練習試合 日本ハム5―3中日（2026年2月17日 名護）

プロのレベルはやはり高い。日本ハムの育成ドラフト1位・常谷拓輝内野手（22＝北海学園大）が17日、中日との練習試合（名護）で、1―3で迎えた4回に代走として途中出場。プロ初の対外試合出場を果たした。

「真っすぐの強さだったり、変化球の切れというのはもちろん、凄いところに来たなと感じている。実戦的なボールを見ることが今後の結果につながってくるので、またチャンスがあれば次の結果を出したい」

代走での途中出場後は、遊撃、三塁の守備に就いた。打球の待ち方や見方を意識しながら取り組むことができたという。打撃でも6回に中日4番手・根尾の変化球を打った。中飛で初安打とはならなかったが「打席の中で切り替えることができた。外野の正面だったけど、良い当たりだった」と確かな手応えを得た。

キャンプでは守備の課題を克服中だ。岩舘内野守備走塁コーチと練習後に特守にも取り組んでいる。「ボールを正面で捕ることが苦手だったが、自分の左側で捕るようにしたらイレギュラーにも対応できるようになった。練習中ですが、良くなってきているので続けたい」と進化を続けている。

目標の早期の支配下登録へ。「実戦的なボールに対しての目慣れが必要。守備も詰めていかないといけない。課題がたくさんあるので一つでも多くこなしていく」。常谷の挑戦は始まったばかりだ。（小渕 日向子）