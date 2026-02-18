◇練習試合 日本ハム5―3中日（2026年2月17日 名護）

日本ハムの矢沢宏太投手（25）が17日、中日との練習試合で今春1号となるソロを含む2安打2打点の活躍を見せた。俊足好守で売ってきた二刀流選手は、昨季から野手一本で勝負しており、今春実戦は7試合連続安打、打率・364、8打点といよいよ打撃開眼の気配を漂わせている。

スイング時に軸足から前足へ体重移動の際、体の軸が投手方向に流れる動作を「スエー」と言う。反動がつき強い打球が打てる一方、前から来るボールとの距離が近くなり、コンタクト率の低下を招く。今季の矢沢は、長年の悪癖だったスエーを解消し、安打量産態勢に突入した。

「ちょっと、怖いぐらい良い感じです」

まずは5回先頭。中日3番手の福田の初球、124キロ外角低めスライダーに泳がされなかった。上半身をしっかりと我慢して残し、その場でこまのように回ってスイング。右翼フェンスを越える今季1号ソロに「結果的に良い打ち方になっている」とうなずいた。

8回2死満塁では右前適時打と今季実戦初マルチ。今キャンプ実戦7試合連続安打となり、22打数8安打の打率・364、8打点と好調の秘訣（ひけつ）が打撃練習にある。「練習ではちょっとスエーを抑えて窮屈に打って、試合ではあまり意識しないで打つみたいな感じで」。気持ちよく打ちたい気持ちを抑え、あえて矯正したスイングで課題解消に取り組んできた。

入団当初は投打二刀流と期待された22年ドラフト1位も、昨年から野手一本で勝負してきた。センターは松本が巨人へ移籍し、絶対的なレギュラーは不在。昨季は11盗塁と、足を武器に1軍定着の足がかりをつかんだ。「守備と足は自分のアピールポイントでもあるが、やっぱり長打を自分の中で特に大切にしたい」。悪癖を解消した男は、もう手が付けられない勢いだ。（清藤 駿太）