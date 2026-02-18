◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート 女子団体パシュート 3位決定戦(大会12日目/現地17日)

銅メダルを獲得した女子団体パシュート日本代表の郄木美帆選手が思いを語りました。

準決勝でオランダに敗れるも、3位決定戦でアメリカに勝利し同種目3大会連続でのメダル獲得となった日本。郄木選手は表彰式後のインタビューで「準決勝で僅差で負けてしまった。その後すぐ気持ちを切り替えて決勝に挑めた。その結果の銅メダルで誇らしく思っている」と胸を張りました。

ヨハン・デビットコーチを交えて何度も円陣を組んでいた日本チーム。「どのレースも行く前も行った後も、ヨハンから『ここに立っていることや、自分たちのフルのレースをしたことを誇りに思うこと』と『行ってこい！』という言葉をかけられていた」とその内容を明かします。

「私が先頭で引っ張らせてもらったが、この数か月でプッシングがすごく上達していた。彼女たちができる最大のところまでは来ていた」と、チーム力の向上に手応えを感じていたことを明かした郄木選手。「その分、私が決勝に持って行けなかったのは悔しい部分がある」と語ります。

それでも「一緒にメダルをとりに行くことができたのは自分の中で大事なもの。感謝の気持ちでいっぱい」とチームメイトへの気持ちを口にしました。