¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÛàÍ×·Ù²üáÂæÏÑÂåÉ½¤ò°ÛÎã¤ÎÄ¾Á°»ë»¡¤«¡¡¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¡×·è¾¡¤Ç¶ìÇÕ
¡¡°ÛÎã¤ÎÅ¨¾ð»ë»¡¤«¡£Âè£¶²ó£×£Â£Ã¤ÇÂç²ñÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê£µ£°¡Ë¤Î¤â¤È£³·î£¶Æü¤ÎÂæÏÑÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç£±¼¡¥ê¡¼¥°£ÃÁÈ¤Î½éÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£º£¸å¤òÀê¤¦¾å¤Ç¤â½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë°ìÀï¤òÁ°¤Ë¡¢¼óÇ¾¿Ø¤¬Ä¾ÀÜ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤¿¤á³¤¤òÅÏ¤ë¤È¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹âÍº»ÔÆâ¤Ç¹ç½ÉÃæ¤ÎÂæÏÑÂåÉ½¤Ï£²£¶¡¢£²£·Æü¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÈÂæËÌ¥É¡¼¥à¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö¹ñºÝ¸òÎ®»î¹ç¡×¤ò¹Ô¤¦¡£¤³¤Î£²»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂæÏÑµå³¦¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤äÆüËÜ¥Ï¥à¤Î´Ø·¸¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÂæÏÑÂåÉ½¤È¤Î»î¹ç¤ò»ë»¡¤ËÍè¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¸«¤É¤³¤í¤¬Â¿¤¤ÉñÂæ¤À¡£ÂæÏÑÂåÉ½¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ï£²£°£²£´Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¡×¤Î·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤Æ°ÊÍè¡£¤·¤«¤â¶áÇ¯¡¢µÞÂ®¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·Ù²ü¤òÂÕ¤ì¤Ê¤¤¿·ÀïÎÏ¤â²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ç¤Ï£Í£Ì£Â¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê¤¬¤é¥¸¥ç¥Ê¥½¥ó¡¦¥í¥ó¥°ÆâÌî¼ê¡Ê£²£´¡á¥«¥Ö¥¹£³£Á¡Ë¤ä¥¹¥Á¥å¥¢¡¼¥È¡¦¥Õ¥§¥¢¥Á¥ã¥¤¥ë¥É³°Ìî¼ê¡Ê£²£¹¡á¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º£³£Á¡Ë¤é¡¢ÂæÏÑ¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤¬¿·²ÃÆþ¡£Åê¼ê¿Ø¤Ç¤Ï£±£¶¿ÍÃæ£¹¿Í¤¬ÂæÏÑ°Ê³°¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½´éÉé¤±¤ÎÉÛ¿Ø¤À¡£ÆüÊÆÁèÃ¥Àï¤ÎËö¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿ºÇÂ®£±£µ£¸¥¥í±¦ÏÓ¡¦½ù¼ãô¦¡Ê¥·¥å¡¼¡¦¥ë¥ª¥·¡¼¡á£²£µ¡Ë¡¢£Í£Ì£Â¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥È£±£°£°¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ëº¸ÏÓ¡¦ÎÓ°Ý²¸¡Ê¥ê¥ó¡¦¥¦¥§¥¤¥¨¥ó¡á£²£°¡¢¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹»±²¼¡Ë¤Ê¤É¼ÂÎÏ¼Ô¤¾¤í¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç²ñÄ¾Á°¤ËÄå»¡¤ËÉë¤¯¤³¤È¤Ï¥ì¥¢¥±¡¼¥¹¡£¤¿¤À¡¢ºòµ¨ÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¥Û¡¼¥¯¥¹¡¢¤½¤ÎÂë¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¶ì¤·¤á¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ê¤é¤ÐÁê¼ê¤ËÉÔÂ¤Ï¤Ê¤¤¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢àÌ¤ÃÎ¿ôá¤ÎÀïÎÏ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿ÂæÏÑÂåÉ½¤Î¼ÂÎÏ¤òÂ¬¤ë¾å¤Ç¤âÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡°æÃ¼ÂÎÀ©²¼¤Ç¤ÏºòÇ¯£±£±·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿´Ú¹ñ¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ÎÄ¾Á°¤Ë¤â¡¢¶â»Ò¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ÈµÈ¸«Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤Î£²¿Í¤¬´Ú¹ñ¡½¥Á¥§¥³Àï¤Î»ë»¡¤Ë½Ð¸þ¤¤¤¿¡£Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¯¡¢¾ðÊó¼ý½¸¤ËÈ´¤«¤ê¤Ê¤¤°æÃ¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¥Á¡¼¥à¤ËÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤ë¡£