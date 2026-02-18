¡Úµð¿Í¡Û¹âÂ´£²Ç¯ÌÜ¡¦ÀÐÄÍÍµØ¹¡ÖÂÇ½ç¤Î£´ÈÖÌÜ¡×¤ÈÎäÀÅ¤â¡Ä²¬ËÜÏÂ¿¿¤Î¸å·Ñ°éÀ®¤Ø¼þ°Ï¤ÏÉ¡Â©
¡¡²¬ËÜ¤ËÂ³¤±¤ë¤«¡½¡½¡£µð¿Í¤Î¹âÂ´£²Ç¯ÌÜ¡¦ÀÐÄÍÍµØ¹ÆâÌî¼ê¡Ê£±£¹¡Ë¤¬ÏÂÀ½ÂçË¤¸õÊä¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£·Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥í¥Ã¥Æ¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¡ÊÆáÇÆ¡Ë¤Ë¤Ï£²»î¹çÏ¢Â³¤Ç¡Ö£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡££±ÅÀ¤òÄÉ¤¦£µ²óÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÃæµ¾Èô¤òÊü¤Á¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤â¸«¤»¤¿¡££²£°£²£´Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¡¢°ì·³½Ð¾ì¤Ï¤Þ¤À£¹»î¹ç¡££¹ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ¤Ç¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤ÎÁª¼ê¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤Ïà£´ÈÖ°éÀ®·×²èá¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ºß¤Î»î¹ç¤ÎÂÇ½ç¤ÏÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Î¥¦¥£¡¼¥é¡¼¥³¡¼¥Á¤È¥¤¡¦¥¹¥ó¥è¥×¡ÊÍû¾µ菀¡Ë¥³¡¼¥Á¤òÃæ¿´¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÆÃ¤Ë¸½Ìò»þÂå¤ÏÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤È¤·¤ÆÌÄ¤é¤·¤¿¥¤¡¦¥¹¥ó¥è¥×¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢ºòÇ¯¤«¤é´üÂÔ¤¹¤ëÁª¼ê¤ËÀÐÄÍ¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°½Ð´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö²¬ËÜ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é°ìÈÖÍýÁÛ¡£´üÂÔ¤ä»ÈÌ¿´¶¤òÁ´¤ÆÇØÉé¤Ã¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ì¤Ð¡£¤½¤³¤Ç¤Ä¤Ö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤½¤³¤Þ¤Ç¡£ÀÐÄÍ¤¬¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¡¢¥Ð¥Í¤Ë¤Ç¤¤ì¤Ð£´ÈÖ¤È¤·¤ÆÀ®ÀÓ¤â»Ä¤»¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤¹¤Ã¤«¤êÁ°¤Î¤á¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÔÆ°¤Î£´ÈÖÂÇ¼Ô¤À¤Ã¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Ï£Í£Ì£Â°ÜÀÒ¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼çË¤¤È¤·¤Æ¶î¤±½Ð¤·¤À¤Ã¤¿£²£°£±£¸Ç¯Åö»þ¤Ï¹â¶¶´ÆÆÄ¤Î²æËý¶¯¤¤£´ÈÖµ¯ÍÑ¤â¤¢¤Ã¤ÆÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Þ¤À¼ÂÀÓ¤¬¤Ê¤¤ÀÐÄÍ¤¬¥·¡¼¥º¥ó¤Ç£´ÈÖ¤ËÄêÃå¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¤¤ë¡£ËÜ¿Í¤Ï¡ÖÂÇ½ç¤Î£´ÈÖÌÜ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£Æþ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È²þ¤á¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÂ¿¤¯²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²á¾ê¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡£
¡¡À¸¤¨È´¤¤Î£´ÈÖ¸õÊä¤¬²ê¿á¤¯¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤«¡£Âç´ï¤Î³ÐÀÃ¤Ë¼þ°Ï¤Î´üÂÔ¤ÏÆüÁý¤·¤ËËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£